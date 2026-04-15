니콜 키드먼의 새로운 인생 목표…“임종 돌봄 전문가 되겠다”

호주 출신의 할리우드 스타 니콜 키드먼이 새로운 인생 목표로 ‘임종 돌봄 전문가(데스 둘라, (Death Doula)’에 도전하고 있다고 밝혀 눈길을 끈다.

14일(현지시간) 영국 매체 매트로 등 외신에 따르면 키드먼은 최근 미국 샌프란시스코에서 열린 행사에서 “조금 이상하게 들릴 수도 있겠지만, 데스 둘라가 되기 위해 공부 중”이라고 말했다.

데스 둘라는 임종을 앞둔 이들의 자기결정권을 존중하면서, 죽음의 과정 전반에서 심리적·정서적·영적 돌봄을 제공하는 비의료 전문가를 의미한다.

니콜 키드먼(오른쪽)과 어머니 자넬 앤 키드먼. 니콜 키드먼 인스타그램 캡처

키드먼은 이같은 결심의 배경으로 어머니의 죽음을 언급했다. 그의 어머니 자넬 앤 키드먼은 2024년 9월 향년 84세로 세상을 떠났다. 키드먼은 “어머니가 임종을 맞이하실 때 무척 외로워하셨지만 가족이 해줄 수 있는 역할에는 한계가 있었다”고 회상했다.

이어 “나와 여동생 모두 자녀가 많고 각자의 커리어로 바빴고, 아버지는 이미 돌아가신 상태였다. 어머니를 극진히 돌보고 싶었지만 현실적으로 쉽지 않았다”고 말했다.

키드먼은 “그때 편견 없이 곁에 앉아 위로와 돌봄을 제공해 줄 사람이 필요하다고 느꼈다”면서 “이것이 내가 앞으로 확장하려는 영역이자 깊이 있게 배우고 싶은 분야”라고 덧붙였다.

키드먼은 그동안 부모를 잃은 슬픔을 여러 차례 공개적으로 털어놓은 바 있다. 그는 어머니를 “인생의 나침반이자 중요한 안내자”라고 표현했으며, 최근에는 “(어머니 생각에) 밤새 울다 숨을 헐떡이며 잠에서 깨어나기도 한다”고 고백했다.

한편 키드먼은 가수 키스 어반과의 사이에서 두 딸을 두고 있으며, 전 남편 톰 크루즈와의 결혼 당시 두 자녀를 입양한 바 있다.