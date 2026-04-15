그로시 IAEA 사무총장 “韓 핵잠, IAEA와 조율 거쳐야”

방한 회견서 “핵확산 방지 중요”

北 핵탄두 제조 능력 증대 시사

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한국의 핵추진잠수함 도입과 관련해 “핵확산으로 이어지지 않는다는 철통 같은 보장을 확보하는 것이 중요하다”고 밝혔다.



그로시 사무총장은 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 기자간담회에서 “(한국이) 핵잠을 도입하려면 IAEA와 특별한 절차, 조율을 거쳐야 한다”며 이같이 말했다. 그로시 사무총장은 “잠수함 안에 있는 (핵)물질이 이동되거나, 전용되지 않고 있다는 점을 다양한 기술적 방식으로 확인할 수 있어야 한다”며 “한국 정부와 군, 조선업체 등 모든 관련 주체와 논의가 필요하다”고 말했다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장(왼쪽)이 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열린 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다.

뉴스1

그로시 사무총장은 핵잠에 사용되는 우라늄 원료를 IAEA가 감시하는 문제와 관련해선 “핵잠에는 농축 우라늄이 사용되고, 기술에 따라 고농축 우라늄이 사용될 수도 있는데 다량의 핵물질이 사찰단 레이더망에서 벗어나는 만큼 중요한 문제”라고 강조했다.



북한 핵능력에 대해서는 “2009년 이후 사찰은 하지 못하고 있지만 북한 핵 활동을 살펴봐 왔다”며 “영변뿐 아니라 주변 시설까지 가동되는 등 핵 활동이 확대됐고, 이는 핵탄두를 수십 개 생산할 수 있을 정도로, 핵무기 생산능력이 크게 증대됐음을 시사한다”고 평가했다.



북한과 러시아의 원자력 협력 가능성에 대해서는 “지난해 양국 간 합의문에 민간 원자력 프로젝트 협력 언급이 있다”며 “실제 협력이 있다면 민간 분야에 국한되기를 희망하고, 현재 이를 판단하기에는 시기상조”라고 신중한 입장을 보였다. 미국과 이란의 핵협상과 관련해서는 “모든 합의는 검증 없이는 종이에 불과하다”며 검증을 담당하는 IAEA의 역할을 강조했다.



차기 유엔 사무총장 후보로 출마한 그로시 사무총장은 이날 반기문 전 유엔 사무총장을 만났다.