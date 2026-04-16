LG CNS, 영하 26도 작동 물류 로봇 공개

콜드체인 물류 영역 활약 기대

LG CNS가 영하 26도 냉동창고에서 작동하는 차세대 물류 로봇을 선보였다.

LG CNS ‘모바일 셔틀’이 영하 26도의 냉동창고에서 물품을 운송하는 모습. 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)을 활용해 제작한 이미지로 실제와 다를 수 있음. LG CNS 제공

15일 LG CNS에 따르면, 지난 13일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 열린 북미 최대 규모 물류 전시회 ‘모덱스 2026’에서 물류 자동화 로봇 ‘모바일 셔틀’을 공개했다. 모바일 셔틀은 저온 환경에서 안정적으로 작동해 식품과 유통 등 콜드체인(저온유통) 물류 영역에서 활용할 수 있다. 셔틀로봇 수십∼수백 대가 물류창고 선반 내부를 초당 1.5m 속도로 이동하고, 로봇 한 대당 최대 1500㎏의 물품을 적재할 수 있다. 양옆, 앞뒤, 위아래 이동이 가능해 경로 제약도 최소화했다. 고밀도 보관 구조로 기존의 물류설비보다 30% 이상 저장 효율을 높였다고 한다.



인공지능(AI) 에이전트 기능을 탑재해 사용 편의성도 높였다. 긴급 출고 같은 예외 상황이 발생하면 현장 작업자가 일상 언어로 챗봇에 지시해 셔틀로봇을 제어할 수 있다.



LG CNS는 물류 로봇을 기반으로 글로벌 시장 공략을 강화할 방침이다. 지난달 미국 텍사스에 건설 중인 파리바게뜨 제빵 공장에 모바일 셔틀 기반 물류 자동화 시스템을 구축하는 계약을 체결했고, LG 계열사 북미 공장에도 수백 대 규모의 셔틀로봇 기반 물류 자동화 시스템이 적용됐다.