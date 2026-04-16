‘서울대 10개 만들기’ 3곳부터 핀셋지원

거점국립대에 3000억 투입

“4곳으로 쪼그라드나” 우려도

전국 9개 거점국립대를 서울대 수준으로 육성하는 ‘서울대 10개 만들기’ 국정과제가 본격 추진된다. 교육부는 집중 육성할 3개 대학을 우선 선정한 뒤 올해 3000억원 규모의 예산을 투입해 교육·연구 거점으로 키우고, 채용조건형 계약학과도 대폭 확대한다.

최교진 교육부 장관은 15일 정부세종청사에서 이 같은 내용의 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표했다.

최교진 교육부 장관이 15일 세종시 정부세종청사에서 '성장엔진 연계 지역인재 양성방안'을 발표하고 있다. 교육부는 거점국립대 3곳을 선정해 해당 지역의 성장엔진(전략산업)과 인공지능(AI) 인재양성 대학으로 키운다. 연합뉴스

교육부는 올해 거점국립대 9곳 중 3곳을 우선 선정해 집중적으로 투자하기로 했다. 대상 거점국립대 선정 시점은 올해 하반기로 전망된다.

먼저 3개 거점국립대에는 전략산업과 연계한 ‘브랜드 단과대학 및 특성화 융합연구원’을 설립한다. 학부와 대학원, 연구소를 하나로 묶어 지원한다는 것이 정부의 구상이다. 기업이 주도하는 교육과정 개발, 연구개발 지원을 통해 기업과 일체화된 교육 연구 모형을 만들게 된다.

대학별로 등록금·생활비 등 포괄 지원을 위한 특별 장학 프로그램을 운영하고, 우수 학부생을 선발해 지도교수 밀착 지도가 이뤄지는 학부생 연구 참여 프로그램 등도 진행한다.

인공지능(AI) 거점대학도 육성한다. 대학 내 AI 학사 조직과 AI 융합교육 및 연구를 총괄하는 총장 직속 전담기구를 대학별 특성에 맞게 구성한다.

AI 개발자에게 새롭게 요구되는 문제 정의 및 설계 역량, 협업 역량 등을 갖출 수 있도록 전문 교육과정을 재설계하고, 타 전공지식과 AI를 결합하는 분야별 AI 융합교과도 개발한다. 선정된 3개 대학 외 나머지 거점국립대에 대한 지원도 추진한다.

교육부는 기업이 필요한 인재를 직접 양성하는 채용조건형 계약학과를 수도권 대학 수준으로 대폭 확대하겠다고 밝혔다. 2030년까지 거점국립대 계약학과 평균 정원을 80명까지 늘리는 게 목표다.

일각에서는 3개 대학을 ‘핀셋 지원’하는 데 우려를 제기한다. 자칫 기존 정책 취지와 다르게 ‘서울대 4개 만들기’로 쪼그라드는 것 아니냐는 지적이다.

이와 관련해 최 장관은 “1차적으로는 3개 대학에 우선적으로 지원해 모범사례를 만들고, 확산하는 게 맞겠다는 결론을 내렸다”고 설명했다.