연령·지역·지지정당 무관하게 “일자리·경제 활성화 최우선” [6·3 지방선거 민심지도]

충청 표심 흔드는 현안은



대전·충북·충남 모두 1순위 꼽아

나노 산단 등 세부 현안 지역별 편차

대전 동구 “역세권 개발 이슈 중요”

계룡·공주·논산 “지역 소멸 위기”

충청지역 유권자들은 6·3 지방선거에서 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’를 가장 우선적으로 해결해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.



대전, 충남, 충북 모두 40%대 후반의 유권자가 해당 이슈를 가장 중요한 사안이라는 태도를 보였다. 각 지역의 권역별로는 우선 해결 과제의 순위에 다소 차이가 있었다.

대전 대덕구 오정농수산물시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스

15일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 8∼9일간 대전지역 만 18세 이상 남녀 유권자 803명을 대상으로 진행한 여론조사에 따르면 대전지역 유권자 중 48%가 우선해결 방안으로 ‘일자리 창출과 지역경제 활성화’를 꼽았다. ‘주거 안정과 생활여건 개선’이 우선과제라고 답한 비율은 13%, ‘나노반도체 국가산업단지 조성’은 11%, ‘간선급행버스(BRT), 트램, 철도 등 교통 인프라 확충’이 10%. ‘대전 역세권 개발’은 6%, ‘2차 공공기관 이전’은 3%, ‘대전 교도소 이전’은 3%, 기타는 1%였다. 모름·응답거절은 5%였다.



같은 기간 만 18세 이상 충남 유권자 804명을 대상으로 실시한 여론조사에서도 유권자의 46%는 충남지역 우선해결 현안으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 꼽았다. ‘고령화에 따른 인구 감소 및 지역소멸’이 22%, ‘의료취약지역 공공의료 인프라 확충’이 11%, ‘충남경제자유구역 지정 추진’이 7%, ‘정책에 따른 산업 전환 및 지원 대책 마련’이 4%, ‘공공기관 이전 유치’가 4%, ‘베이밸리 메가시티 조성’이 1%였다. 모름·응답거절은 4%였다.



지난 10~11일 만 18세 이상 충북 유권자 802명을 대상으로 실시한 여론조사에서도 충북 유권자의 47%가 일자리 창출과 지역경제 활성화가 가장 중요현안이라고 언급했다.

‘국가균형발전 정책에서 충북의 위상강화’는 16%, ‘주거 안정과 생활여건 개선’은 16%, ‘오송 K바이오스퀘어 조성 등 미래산업 육성’은 7%, ‘청주공항 민간전용 활주로 건설 추진’은 7%, ‘충북 돔구장 건설’은 2%였다. 기타는 1%, 모름·응답거절은 3%였다.



대전, 충남, 충북 유권자들 모두 연령·지역·지지정당과 무관하게 일자리 창출과 지역경제 활성화를 가장 중요한 사안으로 언급한 가운데, 다른 사안에 대한 중요도 언급은 각 지역별로 차이가 있는 모습을 보였다.



대전역이 있는 대전 동구의 경우 ‘대전 역세권 개발’ 이슈가 중요하다는 언급이 13%였다. 유성구 유권자의 12%, 서구 유권자의 14%는 나노반도체 국가산업단지를 중요 사안이라고 답했다.

또 서구와 유성구 응답자는 각각 13%가 교통 인프라 확충이 중요하다고 답했다. 현재 건설 중인 대전 도시철도 2호선 트램이 기존 도시철도 1호선이 지나지 않았던 서구와 유성구를 통과하는 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 연령별로 볼 때 70대 이상의 노년층 중 10%가 대전 역세권 개발이 중요하다고 본 것도 눈에 띈다.



충남 유권자들 중에서 4권역(계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 부여군, 청양군) 유권자 중 31%는 고령화에 따른 인구감소 및 지역소멸이 중요하다고 답했다. 3권역(보령시, 서산시, 서천군, 예산군, 태안군, 홍성군)에서도 같은 응답이 22%였다. 이들 지역의 상대적으로 높은 고령화율이 반영된 결과로 해석된다.

3권역에서는 공공의료 인프라 확충이 필요하다는 응답도 16%였다. 반면 1권역(천안시) 응답자 중 고령화 대책이 필요하다는 응답은 17%, 공공의료 인프라 확충이 필요하다는 응답은 7%였다.



충북 응답자 중에선 3권역(괴산군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 증평군, 진천군) 응답자의 21%가 주거안정과 생활여건 개선이 필요하다고 답한 점이 두드러졌다.



충북 인구의 절반 가까이가 거주하는 청주시 거주자(1권역)에서는 주거안정 개선이 필요하다는 응답이 16%였다. 청주 오송 지역에서 추진 중인 K바이오스퀘어 조성 사업이 중요하다는 응답은 청주시 응답자 가운데 11%였지만, 3권역에서는 4%, 2권역(단양군, 제천시, 충주시)에서는 3%에 그쳤다.