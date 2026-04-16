강원 유권자들 현안 해결 ‘실력’ 가장 중요시 [6·3 지방선거 민심지도]

도지사 투표시 고려사항은



김진태 도정 평가 긍정·부정 ‘팽팽’

대통령 평가 긍정 69%·부정 25%

강원도 유권자들은 6·3 지방선거에서 지역 현안을 해결할 ‘실력’을 가장 중요하게 보는 것으로 나타났다. 차기 도지사 자질을 두고는 국민의힘과 더불어민주당 지지자 간 시각차가 드러났다. 현 지사에 대한 도정 평가는 긍정과 부정이 엇비슷했지만, 대통령에 대한 평가는 긍정이 압도적으로 높았다.



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7~8일 강원 지역 만 18세 이상 유권자 803명을 대상으로 진행한 여론조사에서 ‘도지사 선거 투표 시 무엇을 가장 중요하게 고려하겠느냐’는 질문에 응답자 25%가 ‘지역 문제 해결 및 도정 성과 기대감’을 꼽았다. 공약 내용 및 실현 가능성은 17%였고, 도민과의 소통 능력과 공감도 15%, 도덕성과 청렴성 14%, 후보의 경험과 능력 13% 순이었다. 소속 정당과 정치적 성향은 12%로 가장 낮았다.

12일 강원 평창군 봉평오일장에서 주민들이 물건을 흥정하고 있다. 연합뉴스

유권자 다수가 지역 문제 해결을 중시한 가운데, 세부 항목에선 지지 정당별로 인식 차이가 있었다. 국민의힘 지지자들은 후보의 경험(17%)을 중요하게 본 반면, 민주당 지지자들은 공약과 소통력에 각각 16%의 응답을 보이며 비중 있게 평가했다.



이 같은 추세는 선호 후보별 응답에서도 확인됐다. 국민의힘 김진태 후보를 지지한다고 답한 유권자들은 후보의 경험(18%)을 중요하게 평가했고, 민주당 우상호 후보를 지지한다고 답한 유권자들은 공약(19%)에 중점을 뒀다. 재선을 노리는 김 후보와 강원도지사 선거에 처음 나서는 우 후보의 특성이 반영된 결과로 해석된다.



공약 평가 시 무엇을 중요하게 고려하겠느냐는 질문에는 ‘공약 내용의 타당성과 실현 가능성’(36%)에 대한 응답이 가장 많았다. 후보의 정책 추진력과 실행 의지(28%), 공약이 가져올 효과(17%), 재원 조달 방안의 구체성(13%) 순으로 조사됐다.



직업별로 보면 농·임·어업과 자영업에선 후보의 정책 추진력(각 35%)을, 기능노무·서비스직과 사무·관리직에선 공약의 타당성(각 40%, 43%)을 기준으로 삼겠다고 답했다.

현 강원도지사인 국민의힘 김 후보의 도정 평가에 대해선 ‘잘했다’(46%)와 ‘잘못했다’(45%)가 엇비슷했다. 도정 평가는 직업별로 상반됐는데, 농·임·어업 종사자의 62%가 잘했다고 평가한 반면 자영업자의 61%는 잘못했다고 평가했다. 지지 정당별로 보면 민주당 지지자의 71%가 부정적으로, 국민의힘 지지자의 84%가 긍정적으로 평가했다.



강원도민 10명 중 7명은 이재명 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했다. 긍정 평가는 69%, 부정 평가는 25%였다. 민주당 지지세가 강한 40대와 50대에선 긍정 평가가 각각 89%, 78%로 압도적으로 높았다. 30대·60대·70세 이상에서도 긍정 평가가 60%를 웃돌았다. 18∼29세에선 긍정 평가가 48%로 다소 낮았지만, 이 역시 부정 평가(39%)보다 높았다.