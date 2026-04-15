여자농구 우리은행 새 사령탑에 전주원

구단 “팀 이해도·장악력 갖춘 적임자”

위성우 14년 만에 총감독으로 물러나

여자프로농구 아산 우리은행이 14년간의 ‘위성우 시대’를 끝내고 전주원(사진) 감독체제로 다시 출발한다. 우리은행은 전주원 코치를 신임 감독으로 선임했다고 15일 발표했다.

계약기간은 2029년 5월까지 3년이다. 이번 인사는 2012년 부임 당시 꼴찌였던 팀을 9차례나 정상을 정복한 위 전 감독이 스스로 물러나며 성사됐다.

정규리그 통산 340승, 포스트시즌 36승이라는 전무후무한 기록을 남긴 위 전 감독은 2025∼2026시즌 선수단 부상 악재 속에 팀을 4강으로 이끌었지만 4강 플레이오프에서 청주 KB에 3연패로 탈락하자 구단의 만류에도 스스로 자리에서 내려왔다. 위 전 감독은 향후 총감독으로서 코치진 육성과 전력 강화를 뒤에서 지원할 예정이다.

지휘봉을 이어받은 전 신임 감독은 위 전 감독을 14년 동안 보좌하며 팀 시스템을 누구보다 잘 꿰뚫고 있는 명가 재건의 ‘준비된 사령탑’이다. 현역 시절 2000년 시드니 올림픽 4강 신화를 이끈 스타 플레이어 출신으로 2021년 도쿄 올림픽 국가대표팀 감독을 역임하며 지도력을 증명해 왔다. 구단 측은 “전 감독은 팀 시스템 이해도와 선수단 장악력을 두루 갖춘 적임자”라며 내부 승격을 통한 조직의 안정과 변화를 동시에 꾀했다. 전 감독은 취임 소감에서 “선수들과의 두터운 신뢰를 바탕으로 우리은행이 다시 최고의 자리에 오를 수 있도록 책임감을 갖고 준비하겠다”고 밝혔다.