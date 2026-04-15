트럼프 “이틀 내 뭔가 일어날 수도”…이번 주말 美·이란 종전 협상 분수령

“전쟁 거의 끝나가는 듯” 언급

파키스탄, 휴전 45일 연장 제안

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘앞으로 이틀 안에’ 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성을 시사했다. 중재국 파키스탄은 휴전을 연장하는 방안을 성사시키기 위해 노력 중인 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 이슬라마바드에 있는 미 일간 뉴욕포스트 기자와의 전화 인터뷰에서 “향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌다”고 밝혔다. 그는 “가능성이 왜 더 큰지 아느냐”며 “군 최고위 인사(field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 덧붙였다. 군 최고위 인사는 아심 무니르 파키스탄군 총사령관을 가리키는 것으로 풀이된다. 파키스탄의 실세로 꼽히는 무니르는 미국과 이란 간 1차 종전 협상 성사 과정에서도 핵심적인 역할을 했다.



트럼프 대통령은 폭스비즈니스와의 인터뷰에서는 미국과 이란의 전쟁이 “내 생각엔 거의 끝나가는 것 같다. 그것이 종료되는 상태에 아주 근접했다고 본다”고 말했다.



외신들은 이번 주 후반 미국과 이란이 이슬라마바드에서 2차 종전 협상에 들어갈 것에 무게를 두고 있다. AP통신은 미국 외교가에서 2차 종전 협상을 성사시키기 위해 ‘비공식 경로’를 통한 물밑작업을 이어가고 있다고 보도했다. CNN은 협상 상황에 정통한 소식통을 인용해 J D 밴스 부통령과 스티브 윗코프 미 중동 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 2차 협상에 참여할 예정이라고 보도했다. 트럼프 대통령은 이들 3인방에게 종전을 위한 외교적 출구전략을 마련하라고 지시했으며, 이들은 1차 협상 결렬 이후에도 이란 및 중재자 측과 접촉을 이어왔다고 CNN은 덧붙였다.



미국과 이란이 협상 의지를 이어가면서 휴전 시한이 연장될 가능성도 제기된다. 이날 파키스탄 매체 ‘새벽’(Dawn)은 파키스탄 외교소식통을 인용해 파키스탄이 미·이란 간 임시휴전을 최소 45일 연장할 것을 제안했다며 “파키스탄 측은 다양한 당사자들과 접촉하며 휴전 연장 또는 미국과 이란 간 협상 재개를 위한 공감대 형성을 시도하고 있다”고 전했다.