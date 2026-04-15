행정통합 ‘동상이몽’… 충남 49% “찬성”·대전 48% “반대” [6·3 지방선거 민심지도]

<4> 대전·충청 표심 향방은



단체장 임기 단축 등 거론돼 변수

충북 66% “자체적 발전 추진 필요”

6·3 지방선거를 앞두고 여야가 대전·충남 행정통합 무산을 둘러싼 책임 공방을 이어가는 가운데 대전과 충남 지역민들이 통합에 대해 각기 다른 생각을 갖고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

이장우 대전시장(오른쪽)과 김태흠 충남지사. 대전시 제공

세계일보가 지난 8∼9일 한국갤럽에 의뢰해 충남의 만 18세 이상 유권자 804명에게 대전·충남 행정통합 찬반을 물은 결과 응답자의 49%가 ‘찬성한다’고 답했다. ‘반대한다’는 응답은 40%, 모름·응답거절은 11%였다. 같은 기간 대전 만 18세 이상 유권자 803명에게 같은 질문을 했더니 반대가 48%, 찬성이 44%로 찬반 의견이 오차범위 내에서 격돌했다.



2024년 11월 대전시장과 충남도지사 공동선언문 채택을 계기로 추진돼온 대전·충남 통합은 지난해 12월 이재명 대통령이 강한 추진 의지를 보이며 급물살을 탔다. 여당 주도로 올해 1월 특별법 제정안이 제출됐지만, 국민의힘이 통합시 재정·권한 후퇴 등을 이유로 반대하면서 국회 처리가 무산됐다. 여야는 현재까지도 통합 무산에 대한 ‘네탓 공방’을 이어가고 있는 데다 일각에서 통합 재추진을 위한 단체장 임기 단축도 거론되는 만큼 행정통합은 충청권 선거의 최대 변수로 부상할 것이란 관측이 나온다.



충북도민들은 통합 논의 참여보다 독자노선 채택에 무게를 두고 있는 것으로 조사됐다. 지난 10∼11일 충북 만 18세 유권자 802명을 대상으로 행정통합에 대한 견해를 물었더니, 응답자의 66%기 충북특별자치도 등 충북의 자체적인 발전을 추진해야 한다고 밝혔다. 충북도 대전·충남과 함께 통합 논의에 참여해야 한다는 의견은 28%에 불과했다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.