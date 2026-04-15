현역 ‘직무수행’ 김태흠 가장 긍정적 [6·3 지방선거 민심지도]

광역단체장 평가



충남 시민 50%가 “잘했다”

김영환·이장우 “못했다” 49%

현역 충청권 광역단체장 중에서 김태흠 충남지사에 대한 직무 수행 평가가 가장 우호적인 것으로 나타났다. 반면 이장우 대전시장과 김영환 충북지사는 부정 평가가 긍정 평가를 앞섰다. 김진태 강원지사에 대해서는 긍정 평가와 부정 평가가 팽팽하게 맞서는 것으로 조사됐다.

김태흠 충남지사. 연합뉴스

세계일보가 지난 8∼9일 충남의 만 18세 이상의 유권자 804명을 대상으로 한 현역 단체장 직무 수행 평가 조사에서 응답자의 50%는 ‘잘했다’, 34%는 ‘잘못했다’고 응답했다.



연령별로 보면 40대와 50대를 제외한 모든 연령대에서 긍정 평가가 부정 평가를 앞질렀다. 18∼29세에서 62%로 긍정 평가 비율이 가장 높았고 30대(58%), 70세 이상(57%)이 그 뒤를 이었다. 40대는 긍정과 부정 평가가 36% 대 51%, 50대는 41% 대 50%로 집계됐다. 권역별로는 김 지사의 과거 국회의원 지역구가 속해 있는 3권역(보령시, 서산시, 서천군, 예산군, 태안군, 홍성군)에서 긍정 평가가 54%로 가장 높았다. 이어 4권역(계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 부여군, 청약군) 52%, 1권역(천안시 일원) 48%, 2권역(아산시, 당진시) 42% 순이었다. 국민의힘을 지지하는 응답자 중에서는 긍정 평가가 80%로 압도적이었지만, 더불어민주당 지지층에서는 35%만 ‘잘했다’고 답했다.

지난 8∼9일 대전 만 18세 이상 유권자 803명을 대상으로 한 조사에서 이장우 시장이 직무를 ‘잘못했다’고 평가한 응답자는 49%로, ‘잘했다’고 답한 응답(39%)보다 많았다. 지난 10∼11일 충북 만 18세 유권자 802명을 대상으로 김영환 지사의 직무수행에 대해 물은 결과도 ‘잘못했다’ 49%, ‘잘했다’ 39%로 이 시장과 같은 수치를 기록했다.

이재명 대통령에 대한 직무 수행 평가는 충청권 전체에서 긍정 평가가 우세했다. 대전과 충북, 충남에서 긍정 평가가 각각 73%로 집계됐다. 이 대통령에 대한 부정 평가는 대전 20%, 충북 21%, 충남 23%로 조사됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.