충남·북 민주당 지지율 압도적 우세 [6·3 지방선거 민심지도]

정당 선호도



충남 50%… 국힘에 더블 스코어

국정지원론도 오차범위 밖 앞서

충남·북과 대전에선 국민의힘보다 더불어민주당을 지지하는 여론이 각각 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 밖에서 강세를 보이는 것으로 15일 나타났다. 6·3 지방선거에서 국정지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다(국정지원론)는 응답도 정권견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다(정권견제론)는 응답을 크게 앞서며 정당 지지율과 맞물리는 경향을 보였다.

이재명 대통령이 2025년 12월 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 '충남의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 토론을 주재하고 있다. 연합뉴스

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 8∼9일 충남의 만 18세 이상 유권자 804명을 대상으로 여론조사한 결과 민주당(50%) 지지율이 국민의힘(25%)을 더블 스코어로 앞섰다. 민주당을 가장 많이 지지한 연령층은 40대(70%)였다. 50대(57%), 60대(53%), 30대(48%), 70세 이상(36%), 18∼29세(34%)가 뒤를 이었다. 국민의힘을 가장 많이 지지한 연령층은 70세 이상(47%)이었다. 이어 60대(32%), 20대 이하(24%), 30대(18%), 50대(16%), 40대(12%) 순이었다.



지방선거에 대한 인식별로 보면 국정지원론(51%)이 정권견제론(32%)을 오차범위 밖에서 앞섰다. 국정지원론을 가장 많이 지지한 연령층은 40대(69%)였다

지난 10∼11일 충북의 만 18세 이상 유권자 802명을 대상으로 실시한 조사에서도 민주당(49%)이 국민의힘(26%)보다 지지율 우위를 보였다. 민주당을 지지한 연령층은 40대(68%), 50대(65%), 60대(48%), 30대(37%), 70세 이상(36%), 20대 이하(31%) 순으로 많았다. 반면 국민의힘 지지층은 70세 이상(46%), 60대(33%), 30대(25%), 20대 이하(20%), 50대(18%), 40대(14%) 순이었다. 이번 선거에 대한 인식을 두고선 국정지원론(57%)이 정권견제론(32%)보다 우세했다. 국정지원론을 가장 많이 지지한 연령층은 40대(72%)와 50대(71%)였다.



지난 8∼9일 대전의 만 18세 이상 유권자 803명을 대상으로 한 조사에선 민주당(49%)과 국민의힘(20%)의 지지율 격차가 두 배 이상 벌어졌다. 국정지원론(54%) 역시 정권견제론(29%)을 오차범위 밖에서 크게 앞섰다.