대전 24% “공약 실현가능성 가장 중요” [6·3 지방선거 민심지도]

광역단체장 투표시 고려 사항



충남북도 공약·성과 기대 중시

충북 16% “정치 성향” 응답도

충청권 유권자가 6·3 지방선거 광역단체장 선거에서 투표할 때 ‘공약 내용 및 실현 가능성(공약 실현성)’과 ‘지역 문제 해결 및 도정 성과 기대감(성과 기대감)’을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타났다. 공약을 평가할 때는 충청권 전 지역이 ‘공약 내용의 타당성과 실현 가능성(실현 가능성)’을 가장 고려하겠다고 응답했다.

투표 참여 퍼포먼스. 연합뉴스

세계일보 의뢰로 한국갤럽이 지난 8∼9일 만 18세 이상 대전시민 803명을 대상으로 실시한 여론조사에서 ‘시장 선거 투표 시 무엇을 가장 중요하게 고려하냐’는 질문에 24%가 공약 실현성을 가장 많이 고려한다고 밝혔다. 대전시민의 22%는 성과 기대감을 가장 고려한다고 답했으며 14%는 ‘시민과의 소통 능력과 공감도(소통 능력)’를 꼽았다.



같은 기간 충남도민 804명을 대상으로 한 조사에서는 공약 실현성과 성과 기대감이 각각 20%로 동률을 기록했다.

지난 10∼11일 충북도민 802명에게 이를 물었을 때는 21%가 성과 기대감, 19%가 공약 실현성을 꼽아 대전·충북·충남 모두 공약 실현성과 성과 기대감을 상위 고려사항으로 뒀다. 충북은 ‘소속 정당과 정치적 성향’이 중요하다는 응답이 16%였고 소통 능력 및 ‘도덕성과 청렴성’은 각각 15%로 집계됐다.

권역별로 보면 대전은 자치구별 고려 요소가 모두 오차범위 내에 있었다. 충북에서는 1권역(청주시)만 제외하고 2권역(단양군, 제천시, 충주시 24%)과 3권역(괴산군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 증평군, 진천군 24%) 모두 성과 기대감을 가장 중시했다. 청주시에 비해 상대적으로 산업시설이 적고 인구 감소 우려가 큰 지역 특성이 반영된 결과로 해석된다.

충남에서는 1권역(천안시 일원 19%)과 2권역(아산시, 당진시 28%)이 공약 실현성을 가장 고려했고 나머지 두 권역은 오차범위 내에서 성과 기대감을 더 고려하는 것으로 나타났다. 연령별로는 유일하게 30대(35%)에서 공약 실현성을 가장 중시한다는 응답이 30%를 넘었으며 18∼29세(28%)와 40대(28%)도 공약 실현성을 가장 고려하겠다고 답했다.