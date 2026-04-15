한화솔루션, ‘WIRE 2026’서 초고압케이블 소재·순환형 솔루션 공개

세계 최대 와이어·케이블 전시회 ‘WIRE 2026’ 참가

초고압급 케이블 소재 적용한 신모델 공개

‘글로벌 탑티어 전력인프라 소재 기업 도약’

한화솔루션 와이어앤 케이블 부문(이하 한화솔루션)은 13일부터 17일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 와이어·케이블 전시회 ‘WIRE 2026’에 참가했다. 초고압케이블 소재 기술력과 순환형 솔루션을 앞세워 글로벌 고부가 시장 공략에 속도를 낸다는 목표다.

‘WIRE 2026’은 세계 주요 케이블 제조사와 소재 기업이 한자리에 모여 최신 기술과 산업 트렌드를 공유하는 글로벌 행사다. 한화솔루션은 이번 전시를 계기로 고부가 전력 케이블 소재 분야의 중장기 성장 전략과 비전을 본격적으로 알릴 계획이다.

한화솔루션이 ‘WIRE 2026’에 참가해 다양한 솔루션을 공개했다. 한화솔루션 제공

이번 전시에서 한화솔루션은 “Best Quality, Better Planet”을 슬로건으로 내세우고, 고성능 케이블 소재 기술력과 지속가능한 순환형 솔루션을 결합한 부스를 선보인다. 관람객 경험을 높이기 위해 디지털 전시 도구와 상담 기능을 강화한 부스 설계를 적용해 글로벌 고객사와의 접점을 넓히고, 향후 수주 및 파트너십 기회도 적극 발굴할 예정이다.

글로벌 전력 수요 증가와 에너지 전환, 재생에너지 확대에 따라 향후 10년 이상 장거리 송전망을 중심으로 와이어와 케이블 산업의 견조한 성장이 전망된다. 특히 해상풍력 확대와 국가 간 전력망 연계 수요 증가로 해저케이블과 HVDC(고전압직류송전) 케이블이 글로벌 전력망 고도화의 핵심 분야로 부상하고 있으며 유럽을 중심으로 수요가 지속 확대될 전망이다.

초고압케이블 소재 시장은 높은 기술력과 품질, 장기 신뢰성이 요구되는 분야다. 국제 규격에 따른 인증 시험에만 2년 이상이 소요될 정도로 진입장벽도 높다. 한화솔루션은 고압·초고압 케이블의 장기 신뢰성을 좌우하는 절연·피복 소재 분야에서 고품질 포트폴리오를 구축해 왔으며, 글로벌 주요 전선사의 요구 성능을 충족하는 솔루션을 지속적으로 개발해 왔다.

한화솔루션은 이번 전시에서 차세대 초고압 케이블용 소재 기술력을 한눈에 보여주는 신규 케이블 모델을 공개한다. 이 모델에는 차세대 초고압급 소재인 SEHV(Super Extra-High Voltage, 500kV급) 가교폴리에틸렌(XLPE)과 반도전 소재가 적용돼, 초고압 송전 환경에서 요구되는 높은 절연 신뢰성과 장기 성능 경쟁력을 효과적으로 보여줄 예정이다.

아울러 탈가교(Decrosslinking) 기술을 활용한 순환형 XLPE(Closed Loop) 솔루션도 함께 선보인다. 재활용 XLPE와 반도전 기반 소재로 제작한 케이블 모델을 전시해, 케이블 소재 분야에서의 친환경성과 사업성을 겸비한 순환경제 실현 가능성을 제시한다.

이번 ‘WIRE 2026’ 참가를 계기로 한화솔루션은 유럽 중심의 글로벌 네트워크를 더욱 공고히 하고, 초고압·해저·HVDC 등 고부가가치 케이블 소재 시장에서 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 나아가 2025년 유럽 법인 출범을 발판으로 유럽·북미 시장 내 점유율을 높이고, 품질 경쟁력 강화와 미래 기술 기반 신제품 개발을 통해 글로벌 탑티어 전력 케이블 소재 기업으로 도약하기 위한 중장기 비전을 본격 추진한다.

한화솔루션은 독자 개발한 핵심 원료를 바탕으로 기존 제품의 품질 개선을 완료하고, 고부가 제품의 시장 진입을 확대해 왔다. 또한 유럽에 허브 조직을 구축하고 현지 전문 인력 중심의 KAM(Key Account Manager) 기능을 운영하며 한국 본사와의 시너지도 강화하고 있다.

향후에는 국내 생산 설비 확대는 물론 북미 등 신규 거점 확보도 검토하며 글로벌 공급망을 단계적으로 확장해 나갈 계획이다. 메이저 전선사들과 전방위적으로 협업을 확대하고 고부가 제품 인증 작업 30여 건 이상을 동시에 추진해, 2027년 이후 본격적인 상업화를 통해 수익 구조를 고도화한다는 전략이다.

한화솔루션은 축적된 XLPE 생산·운영 노하우를 바탕으로 품질을 한층 고도화하고, 수익성이 담보되는 전략 제품 중심의 포트폴리오를 통해 고부가 소재 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다. 이를 위해 여러 지역 중심의 증설 방안을 검토하며 중장기 성장 전략을 구체화하고 있다.