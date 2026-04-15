이원택 의원 ‘식사비 대납 의혹’ 압수수색… 전북도의회까지 강제수사 확대

경찰, 사무실·도의회 동시 압수수색, 업무 추진비 사적 사용 여부 집중 수사

더불어민주당 전북도지사 후보인 이원택 국회의원의 ‘식사비 대납 의혹’과 관련해 경찰이 15일 그의 선거사무실과 전북도의회를 동시 압수수색 하며 수사를 본격화했다. 공적 자금 사용 여부를 둘러싼 논란이 지방선거 정국의 주요 변수로 떠오를 전망이다.

전북경찰청은 이날 오전 이 의원의 부안 지역구 사무실에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 이어 오후에는 전북도의회 김슬지 의원실 등을 압수색해 관련 자료 확보에 나섰다. 회계 자료와 통신 기록 등을 확보해 업무 추진비가 사적으로 사용됐는지 여부를 집중적으로 들여다보고 있다.

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보가 13일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 도지사 후보 확정 관련 기자회견을 열고 질의에 답변을 하고 있다. 뉴스1

수사 대상은 지난해 11월 29일 정읍시 한 음식점에서 열린 청년 모임 식사비 72만7000원이다. 이 비용은 김 도의원이 도의회 기획행정위원회 업무 추진비와 일부 사비를 사용해 결제한 것으로 파악됐다. 경찰은 이 과정에서 공적 자금이 선거 관련 모임에 사용됐는지, 대납이 조직적으로 이뤄졌는지 등을 확인하고 있다. 추가로 도의회에 대한 압수수색도 이어질 방침이다.

이날 제426회 임시회가 열린 도의회는 경찰의 강제수사로 어수선한 분위기를 보였다. 수사관들이 압수 물품을 담은 박스를 들고 진입하자 도의원들과 직원들은 상황 파악에 분주했고, 일부 의원들은 현장을 지켜보며 긴장된 표정을 감추지 못했다.

김 도의원 측 변호인은 취재진 질문에 별다른 입장을 밝히지 않았으며, 도의회 내부에서도 예상은 했으나 시점이 뜻밖이라는 반응이 나왔다.

앞서 이날 부안에 있는 이 의원 지역구 사무실도 압수수색이 진행됐으며, 수사 종료 이후에는 최소 인원만 남아 사무실을 유지하는 등 비교적 조용한 분위기를 보였다.

이 의원은 의혹을 전면 부인하고 있다. 그는 “본인 식사비는 현금으로 직접 결제했으며, 타인이 대신 비용을 낸 사실은 알지 못했다”는 입장을 거듭 밝히고 있다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 확인하기 어렵다”면서도 “업무추진비 사용의 적정성을 포함해 사실관계를 면밀히 확인할 예정”이라고 밝혔다.

이번 압수수색은 앞서 시민단체의 수사 촉구와 맞물리며 파문이 확산되고 있다. 수사 결과에 따라 경선 과정에서 제기된 공적 자금 사용 논란의 실체가 드러날지 주목된다.