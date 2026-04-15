노동부, ‘철강업 위기’ 인천 동구 고용위기 선제 대응 신규 지정

고용노동부가 철강업 위기로 일자리 충격이 우려되는 인천 동구를 ‘고용위기 선제대응지역’으로 신규 지정하기로 했다.

노동부는 15일 2026년도 제3차 고용정책심의회를 개최하고 이 같은 내용을 심의·의결했다.

지난 3일 경기 평택시 포승읍 평택항 야적장에 철강제품이 쌓여있는 모습. 뉴시스

고용위기 선제대응지역 제도는 고용 사정이 급격히 악화될 우려가 있는 지역을 선제적으로 지정해 고용유지지원금, 직업능력개발지원사업, 생활안정자금융자 등에 대해 지원 요건이나 지원 수준 등을 우대 지원하는 제도다.

이번 인천 동구 사례는 지난 2일부터 장관 주재로 비상고용노동상황점검회의를 매주 진행해 지역·산업별 고용동향을 모니터링하고 있는 상황에 처음으로 고용위기 선제대응지역 지정 건의가 접수된 사례다.

노동부는 통상환경 악화, 중국발 공급과잉, 저탄소 전환 압박 등으로 철강 업황이 어려운 상황에 동구 지역 내 주요 기업 공장이 폐쇄되고, 가동률을 낮추는 등 생산이 위축되고 고용이 둔화되고 있는 만큼 고용위기 선제대응지역으로 즉각 지정하기로 결정했다.

다만 지정기간은 인천 중구지역 일부와 통합돼 제물포구로 행정구역이 개편될 예정인 상황을 고려해 올해 6월까지로 정했다. 노동부는 7월 행정구역 개편 이후 제물포구에 대한 고용위기 선제대응지역 지정 건의가 있을 경우 지정 여부를 신속하게 검토할 방침이다.

김영훈 노동부 장관은 “대내외 불확실성으로 지역 고용상황이 엄중한 가운데 중동상황 등 추가적인 악재로 지역의 어려움이 가중된 상황”이라며 “고용위기 선제대응지역의 고용 회복을 지원해 지역 어려움에 적극 대응하겠다”고 말했다.