“고독사 막자”… 종로, 1인 가구 ‘1촌 맺기’

주 2회 전화·방문 등 안부 살펴

카카오톡 채널·콜센터도 운영

서울 종로구가 1인 가구 고립 예방을 위한 ‘선한 이웃 1촌 맺기’를 시작한다.



15일 구에 따르면 이 사업은 고독사 문제에 선제적으로 대응하고 주민 간 자발적 관계 형성을 기반으로 일상 속 돌봄이 작동하는 복지 공동체 구현을 위해 마련됐다.



구는 복지관, 쪽방 상담소, 동네 단골 가게, 아파트 관리사무소 등과 민간 사업단을 꾸려 협력 기반을 강화한다. 명예사회복지공무원은 확대 위촉해 생활권에서 이웃을 살피는 활동에 참여할 수 있게 지원한다. 이들은 주 2회 이상 전화, 방문 등으로 안부를 확인하고 동네 산책이나 운동, 식사 등을 함께한다.



카카오톡 기반 위기 가구 신고 채널 ‘종로 선한 이웃’과 ‘1인 가구 전담 콜센터’를 운영해 위기 상황을 신속히 포착하고 누구나 손쉽게 제보할 수 있는 환경도 만들었다.



아울러 단전·단수 포함 빅데이터 활용 조사로 시작해 경찰 신고로 연결되는 ‘발굴?연결?관계 형성?모니터링’ 4단계 지원체계를 도입해 사각지대를 관리한다. 구는 위기 징후를 조기에 포착하고 지속적인 관리 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



정문헌 구청장은 “1인 가구 한 분 한 분의 삶을 세심하게 위하는 종로형 복지 공동체를 완성하겠다”고 말했다.