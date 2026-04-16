'예수 행세 논란' 트럼프, 이번엔 예수에 안긴 이미지 SNS 올려

"급진 좌파 광신도는 안 좋아할 수 있지만 꽤 괜찮다고 생각해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 소셜미디어에 예수에게 안겨 있는 자신의 이미지를 공유했다.



앞서 자신을 예수에 빗댄 이미지를 올렸다가 논란이 일자 삭제한 뒤, 며칠 만에 예수와 함께 등장하는 이미지를 또 게시한 것이다.

트럼프 대통령 트루스소셜에 올라온 이미지. 트럼프 대통령 트루스소셜

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이 같은 이미지를 공유하며 "급진 좌파 광신도들은 이것을 좋아하지 않을지도 모르지만, 나는 꽤 괜찮다고 생각한다!!!"고 적었다.



인공지능(AI)으로 생성된 것으로 추정되는 이 이미지는 예수가 트럼프 대통령을 감싸 안고 있는 모습인데 눈을 감은 채 머리를 맞댄 두 사람 뒤로 미국 국기가 보인다.



해당 이미지는 원래 엑스(X)에 올라온 게시물로, "신께서 트럼프 카드를 꺼내신 게 아닌가 생각이 든다"는 문구도 함께 적혀 있다.





앞서 트럼프 대통령은 지난 12일 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올렸다.



자신을 예수에 비유한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다.



트럼프 대통령은 이후 취재진에 해당 이미지가 '의사의 역할을 하는 자신'을 표현한 것이라고 주장했다.

<연합>