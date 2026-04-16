하루 12시간 일해도 월 83만원…‘사장님’ 수익 공식 깨졌다

영업이익 중위값 연 1000만원대 추락…절반이 최저임금 못미치는 생계 이하 구간

상위 25%도 연 2000만원대 초중반…‘돈 버는 가게’ 기준선 사실상 붕괴

플랫폼 수수료·고임차료에 눌려…매출 늘어도 이익 줄어드는 구조 고착화

“하루 12시간 일했는데, 그래서 얼마가 남았지.”

상위 25%도 연 2000만원대 초중반. 자영업 수익 기준선이 무너지고 있다. 게티이미지

저녁 장사가 끝난 밤 10시, 불이 꺼진 식당 안. 포스기 화면에는 하루 매출과 결제 내역이 그대로 남아 있다. 숫자는 분명 찍혀 있지만, 정작 손에 남는 금액은 따로 계산해야 한다.

하루를 채워도 결과는 크게 달라지지 않는다. 한 달을 모아도 손에 쥐는 돈은 많지 않다. 연 1000만원. 이를 월로 환산하면 약 83만원(영업이익 기준) 수준이다.

이쯤 되면 단순한 ‘장사 부진’의 문제가 아니다. 하루 12시간을 일해도 월 83만원에 머무는 구조라면, 이른바 ‘사장님’의 수익 공식 자체가 이미 깨진 셈이다. ‘팔아도 남는 게 없다’는 말이 과장이 아닌 이유가 여기서 드러난다.

16일 한국노동연구원 분석에 따르면 2023년 기준 자영업 영업이익 중위값은 약 연 1000만원 수준으로 나타났다. 이는 절반이 한 달 100만원에도 미치지 못하는 소득 구간에 머물러 있다는 의미다.

더 눈에 띄는 건 상위 구간이다. 상위 25%에 속한 사업체조차 영업이익이 연 2000만원대 초중반에 머문 것으로 분석됐다.

월로 환산하면 약 160만~170만원 수준이다. 과거라면 안정적인 수익으로 여겨졌던 ‘잘되는 가게’의 기준선 자체가 흔들리고 있다.

◆잘해도 못 번다…무너진 수익 구조

문제는 단순한 경기 침체가 아니다. 최근 자영업에서는 매출은 유지되거나 일부 반등했지만 영업이익은 오히려 감소하는 흐름이 나타난다. 매출과 이익이 따로 움직이는 ‘디커플링(매출과 이익이 분리되는 현상)’ 구조다.

“장사가 안 되는 게 아니라, 팔아도 남는 게 없습니다.” 현장에서 반복되는 말이다. ‘잘 팔면 남는다’는 장사의 공식이 더 이상 통하지 않는다. 숫자는 늘었는데 체감은 줄어드는, 장사의 기준 자체가 바뀌고 있다는 신호다.

수익 분포를 보면 상황은 더 선명해진다. 하위 구간은 사실상 생계 유지조차 어려운 수준에 머물고 있다.

문제는 상위와 하위의 격차마저 빠르게 좁혀지고 있다는 점이다. 과거에는 상위 구간이 시장을 지탱했지만, 지금은 전체가 동시에 내려앉는 흐름이다. 이 구조에서는 ‘버티면 올라간다’는 기대 자체가 성립하기 어렵다.

◆매출 늘어도 안 남는다…비용 구조의 변화

이 흐름의 핵심에는 비용 구조의 변화가 있다. 특히 배달 애플리케이션 등 플랫폼 경제 확산은 핵심 변수로 지목된다. 수수료와 광고비가 사실상 피하기 어려운 비용으로 자리 잡았다.

매출이 늘어도 이익은 줄었다. 플랫폼 구조가 바꿔놓은 장사의 공식이다. 게티이미지

국가데이터처 산하 통계개발원 보고서에 따르면 플랫폼 거래 비중은 빠르게 확대됐다. 숙박업은 2020년 29.1%에서 2023년 52.8%로 뛰었고, 소매업 역시 10.9%에서 26.6%로 상승했다. 외식·배달 업종 역시 유사한 구조 변화가 나타나고 있다는 분석이다.

플랫폼은 매출 기회를 넓히는 동시에 일정 비율을 지속적으로 가져가는 구조다. 매출이 늘어도 이익이 비례하지 않는 이유다. 결국 ‘팔수록 남는다’가 아닌 ‘팔아도 빠져나간다’는 현실이 됐다.

◆이미 시작된 축소…시장 자체가 줄어든다

이 변화는 숫자로도 확인된다. 국가데이터처에 따르면 2024년 기준 자영업자 수는 515만3000명이다.

2017년 564만2000명과 비교하면 약 50만명, 비율로는 약 9% 감소한 규모다. 경쟁에서 밀린 이들이 이미 시장을 떠나고 있다는 의미다.

결국 지금의 장사는 ‘얼마를 팔았느냐’보다 ‘얼마가 빠져나갔느냐’를 먼저 따져야 하는 단계에 들어섰다. 이 계산이 빠지면, 같은 시간 일해도 손에 남는 결과는 계속 줄어들 수밖에 없다.