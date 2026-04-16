꿈에서 ‘李대통령 내외와 인사’…결국 1·2등 동시 당첨

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사. 연합뉴스

이재명 대통령 부부와 인사를 나누는 꿈을 꾼 뒤 복권을 구입한 한 시민이 연금복권 1등과 2등에 동시에 당첨됐다.

15일 동행복권에 따르면 서울 노원구의 한 판매점에서 복권을 구매한 A씨는 제310회차 ‘연금복권720+’ 추첨에서 1등 1매와 2등 4매에 모두 당첨됐다.

A씨는 최근 이재명 대통령 내외를 만나 인사를 나누는 장면이 생생하게 담긴 꿈을 꾼 것을 계기로 복권을 구입했다.

그는 “좋은 기운을 놓치고 싶지 않아 꿈 내용을 누구에게도 말하지 않고 복권을 구매해야겠다고 생각했다”고 말했다.

복권 판매점을 찾은 A씨는 직접 번호를 골랐다. 그는 “평소 좋아하는 숫자 ‘7’과 ‘죽기 살기로 해보자’는 간절함을 담아 끝자리가 ‘4’로 끝나는 번호를 선택했다”고 말했다.

A씨는 당첨금을 대출 상환과 향후 주택 마련 자금으로 활용할 계획이다.

한편 ‘연금복권720+’ 당첨금은 1등이 월 700만원씩 20년, 2등이 월 100만원씩 10년간 나눠 지급되며, 총 수령액은 약 21억6000만원이다.