‘안전 사각지대’ 소규모 공동주택, 마포구 안전 케어로 탈바꿈

15년 넘은 빌라·다세대 대상, 오는 30일 오후 6시 접수 마감

마포구 내의 한 소규모 공동주택 밀집 지역 전경. 마포구는 노후한 소규모 공동주택의 안전과 환경 개선을 위해 최대 2000만 원의 보조금을 지원한다. 마포구 제공

16일 서울 마포구가 관리 사각지대에 놓였던 소규모 공동주택을 대상으로 대대적인 보조금 지원에 나선다고 밝혔다.

◆ 15년 넘은 30세대 미만 주택 대상... 최대 70% 지원

구는 오는 30일 오후 6시쯤까지 ‘소규모 공동주택관리 보조금 지원사업’ 신청을 받는다. 이번 사업은 대단지 아파트에 비해 관리 여건이 열악한 소규모 주택의 공용시설 정비를 돕기 위해 마련됐다. 이를 위해 구는 지난해 9월 관련 지원 조례를 제정하며 법적 근거를 구축했다.

지원 대상은 사용승인일로부터 15년 이상 지난 30세대 미만 공동주택이다. 단독·다가구주택이나 오피스텔 등은 제외된다. 지원 범위는 총사업비의 70% 이내로, 단지별 최대 2000만 원까지 보조금을 받을 수 있다.

◆ 안전사고 직결된 옹벽·방수 공사 집중 케어

주요 지원 분야는 주민 안전과 직결된 시설 개선이다. 무너질 위험이 있는 담장과 옹벽 보수를 비롯해 옥상 공용부 방수, 우·오수관 정비, 수목 정비 등이 포함된다.

신청을 원하는 주민은 마포구청 건축지원과에 방문해 서류를 제출해야 한다. 입주자대표회의 의결서나 주민 동의서, 사업계획서, 견적서 등이 필요하다. 마포구는 현장조사평가단의 확인과 심의위원회 심사를 거쳐 6월 중 최종 대상을 발표할 예정이다.

◆ 6월 선정 후 즉시 착공... 실질적 주거 복지 기대

선정된 공동주택은 통보일로부터 1개월 이내에 공사를 시작해야 한다. 보조금은 직접 재료비와 노무비에 한해 지급되며, 부가가치세 등은 지원 항목에서 제외된다.

구 관계자는 “이번 사업이 주민의 일상에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “안전하고 쾌적한 주거환경을 함께 만들어갈 수 있도록 많은 신청을 부탁드린다”고 전했다.