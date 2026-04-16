"10병 쓰면 1병 아끼는 효과"…장동민, 친환경 생수병 개발

방송인 장동민이 친환경 생수병을 개발해 출시한다고 밝혔다.

장동민은 지난 15일 방송된 MBC '라디오스타'에서 자신이 개발한 친환경 생수병을 공개했다.

장동민은 "그동안 '라디오스타'를 통해 라벨 제거 기술에 많은 관심을 받았다"며 "친환경 분야에 오래 관심을 가져온 만큼 플라스틱 사용을 줄일 방법을 고민해왔다"고 밝혔다.

이어 "플라스틱을 아예 쓰지 않는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 질량을 줄이고 불필요한 부분을 덜어내는 방향으로 접근했다"고 설명했다.

특히 새롭게 개발한 생수병 구조에 대해 구체적으로 소개했다. 그는 "병에 홈을 파서 무게를 최대한 줄였다"며 "기존 500㎖ 생수병이 약 10g인데 이를 1.5g 정도 줄일 수 있었다"고 말했다. 이어 "생수병 10개를 사용할 경우 하나를 아끼는 효과와 같다"고 강조했다.

장동민은 해당 제품의 출시 일정도 언급했다. 그는 "방송 기준으로 다음 달부터 시중에 출시될 예정"이라고 밝혀 기대를 모았다.

한편 장동민은 앞서 페트병 뚜껑을 돌리면 라벨이 자동으로 분리되는 '원터치 제거식 라벨' 기술을 개발해 특허를 등록했으며, 이를 바탕으로 2023 환경창업대전에서 한국환경산업기술원장상(3위)을 수상한 바 있다. 이후 해당 기술을 기반으로 올해 친환경 회사를 창업했다.

<뉴시스>