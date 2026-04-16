인천경제청, 스타트업파크펀드 2호 유망기업 투자 본격화

인천경제자유구역(IFEZ) 유망 중소·벤처기업을 위한 육성이 본격화한다. 인천경제청은 ‘스타트업파크펀드 2호’를 500억원 규모로 조성해 내달부터 본격적인 기업 발굴과 투자에 나선다고 16일 밝혔다.

이번 펀드는 경제청에서 인천테크노파크를 통해 출자하고 민간 벤처캐피탈(VC)이 업무집행조합원(GP)으로 운용하는 ‘공공·민간 협력형’ 모델이다. 당초 목표액이었던 300억원보다 약 200억원을 초과한 수치다.

정책금융과 지자체 자금이 결합돼 재원 기반의 안정성 및 투자 확장성을 동시 확보했다는 평가를 받는다. 2호는 캡스톤파트너스 ‘캡스톤 2026 AI혁신 투자조합’에 넣을 예정이다. 인공지능(AI) 중심으로 모빌리티·로보틱스 같은 인접 기술산업까지 관심 범위를 넓힌다.

IFEZ 내 본사·연구소·공장을 보유한 기업 중 바이오 헬스케어, 스마트제조, 항공복합물류, 지식관광서비스 등 4대 전략산업 분야의 업력 7년 이하가 대상이다. 단, 신산업 분야는 10년 이하도 포함된다. 인천경제청은 75억원 이상을 지역 유망기업에 의무 투자하도록 설정했다.

앞서 지난해 595억원으로 결성된 ‘스타트업파크펀드 1호’는 현재까지 4곳에 60억원을 대며 성과를 내고 있다. 윤백진 인천경제청 차장은 “스타트업파크 거점의 기업 발굴부터 투자, 성장 지원에 원스톱으로 이뤄지는 유기적인 투자 생태계를 공고히 할 것”이라고 말했다.