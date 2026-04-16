이원석 前검찰총장 "尹 만나거나 연락안해…대장동 정당한 수사"

"무슨 말만하면 내란세력 몰아…국정조사는 재판 관여할 목적 위법"

"항소포기는 대장동 일당에 이익…성공한 수사라며 검사들 감찰 납득안돼"

이원석 전 검찰총장은 16일 "총장으로 취임한 이후 윤석열 당시 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화·문자·메신저를 한 적이 없다"며 대장동·대북송금 수사 관련 외압은 없었다고 강조했다.



이 전 총장은 이날 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사'에 출석해 국민의힘 윤상현 의원이 "대장동 수사나 대북송금 수사가 이재명 대통령을 타깃으로 한 기획 조작 수사였나"라고 묻자 이렇게 답했다.

이원석 전 검찰총장.

이어 "이 사건은 문재인 정부에서 시작돼 저희한테 넘어온 잔여 사건이지 새로이 수사를 시작한 게 아니다"며 정당한 수사였다고 말했다.



이 전 총장은 "제가 총장을 할 때만 해도 검찰에 대해서 믿었다. 저는 텔레그램은 깔 줄도 모른다"며 "안 믿으실지 모르지만 재임 중에 한동훈 법무부 장관을 만난 적도 없고 퇴임하고도 만난 적이 없다"고 했다.



그러면서 "저희에 대해 무슨 말만 하면 내란세력이라고 한다"며 "저희도 계엄과 내란에 대해서는 단호히 반대하고 잘못됐다고 생각한다"고 말했다.



대장동 항소포기에 대해서도 작심 비판했다.



이 전 총장은 "항소를 포기함으로써 대장동 일당은 형량도 올라가지 않고 범죄수익도 박탈되지 않는다. 항소심에서 원래 수사했던 검사가 직접 관여 못 해서 공소유지도 어렵게 된다"며 "이만큼 대장동 일당에게 이익을 주는 게 어디있나"라고 지적했다.



대장동 수사 검사 9명에 대한 감찰 지시에 대해서도 "납득하지 못하겠다"고 비판했다.



그는 "정성호 법무부 장관이 항소 포기 당시 논란이 일자 대장동 수사와 재판은 성공한 수사와 재판이라고 했다"며 "그렇게 성공한 수사와 재판이 몇 달 뒤엔 민주당 감찰 의뢰를 받아 대장동을 수사한 검사 9명에 대한 감찰을 지시할 만큼 실패한 수사와 재판으로 뒤집혔다"고 말했다.



이 전 총장은 국정조사에 대해서도 지금까지 입법부가 사법부 판결에 이렇게 개입한 적이 없다며 "헌법과 법률에 어긋난다고 생각한다"고 지적했다.



그러면서 "며칠 전 김용 부원장에 대해 대법원에 무죄 판결을 선고하라는 걸 봤다"며 "그걸 보면 명확하게 재판에 관여할 목적이란 걸 알 수 있다"고 했다.



그는 "똑같은 증언을 두고 이종석 국정원장과 방용철 전 쌍방울 부회장의 증언을 다투는 것은, 법정에서 증언의 신빙성을 판단해야지 국회에서 할 일은 아니다"라고 말했다.



한편 송경호 전 서울중앙지검장은 대장동 사건 1차 수사팀의 보고 내용에 대해 "성남시장 사건을 수사 중이고 객관적 증거에 비춰 계속 수사할 필요가 있다는 보고를 받았다"고 말했다.



이어 "혐의없음으로 종결한다든지 종결할 입장이라는 보고를 받은 적이 없다"고 강조했다.

<연합>