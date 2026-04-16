“AI 비서가 내 스케줄까지”…일상을 바꾼 ‘초개인화’ 기술

사진=LG전자 제공

최근 검색 시장에서 ‘실생활 AI 활용법’이 주요 키워드로 떠오르고 있다. 인공지능(AI)이 더 이상 실험적 기술에 머무르지 않고, 개인의 일상에 깊숙이 들어오며 ‘개인 비서’ 역할까지 수행하고 있기 때문이다.

전문가들은 2026년을 기점으로 AI가 인간의 생활 방식을 근본적으로 바꾸는 전환점에 들어섰다고 분석한다.

16일 IT업계에 따르면 가장 큰 변화는 ‘검색’ 방식의 진화다. 과거에는 원하는 정보를 찾기 위해 여러 웹페이지를 일일이 확인해야 했다.

하지만 최근에는 질문 한 번으로 핵심 내용을 정리한 답변을 제공받는 것이 일반화됐다. AI 기반 검색 시스템이 사용자의 의도를 파악하고, 문맥에 맞는 정보를 우선적으로 제시하는 방식으로 발전했기 때문이다.

이에 따라 검색 방식도 달라졌다. 단순 키워드 입력이 아닌, 일상적인 대화 형태의 질문이 늘어나고 있다.

예컨대 “오늘 날씨에 맞는 점심 메뉴를 추천해달라”는 식의 요청에도 상황에 맞는 구체적인 답변이 제공된다.

업계에서는 이러한 흐름을 ‘검색 생성형 경험(SGE)’으로 정의하며, 검색 패러다임이 ‘탐색’에서 ‘해결’ 중심으로 이동하고 있다고 평가한다.

AI의 또 다른 핵심 변화는 ‘초개인화’ 서비스다. AI는 사용자의 취향과 소비 패턴은 물론, 운동 습관과 스트레스 상태까지 분석해 맞춤형 제안을 제공한다.

특히 웨어러블 기기와 연동된 AI는 실시간으로 건강 데이터를 수집·분석해 식단, 운동, 휴식 계획까지 개인별로 설계한다.

이 같은 흐름은 데이터의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 개인의 일상에서 생성되는 다양한 데이터가 AI와 결합되면서, 맞춤형 라이프스타일을 구현하는 핵심 자산으로 작용하고 있는 것이다.

생산성 측면에서도 변화는 뚜렷하다. AI는 업무 전반에 걸쳐 효율성을 크게 끌어올리고 있다. 회의록 작성, 일정 관리, 데이터 분석 등 반복적인 업무를 자동화하면서, 업무 시간 단축 효과를 가져오고 있다.

업계에서는 이러한 변화가 ‘1인 기업 시대’를 앞당기고 있다는 평가도 나온다.

전문가들은 이러한 변화 속에서 인간에게 요구되는 역량도 달라지고 있다고 강조한다. 특히 AI를 효과적으로 활용하기 위한 ‘질문 설계 능력’, 즉 프롬프트 엔지니어링이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다.

한 업계 관계자는 “기술 자체는 이미 충분히 발전한 상태”라며 “앞으로는 AI를 어떻게 활용해 새로운 가치를 만들어내느냐가 개인과 기업의 경쟁력을 좌우할 것”이라고 말했다.