'韓출마' 부산 북갑 공천 놓고 국힘 또 분란…張 "당연히 공천"

"공천은 정당의 책임"·"무공천"·"단일화 필요" 의견 분분

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거와 동시에 치러질 것으로 보이는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나서면서 국민의힘이 북갑에 후보를 낼지를 두고 또다시 분란이 일고 있다.



보수 후보 분열에 따른 여당 승리를 차단하기 위해 친한(친한동훈)계와 부산 일부 의원이 공개적으로 '무(無)공천'을 주장하고 있으나, 부산 지역 의원 내에서도 의견이 갈릴 정도로 당내에서 갑론을박이 계속되고 있다.

국민의힘 한동훈 전 대표(왼쪽), 장동혁 대표. 연합뉴스

이런 상황에서 한 전 대표 제명을 사실상 주도한 장동혁 대표가 북갑 공천 입장을 밝히며 '장·한 갈등'이 수면 위로 떠오르는 것 아니냐는 말도 나온다.



4선 중진 안철수 의원은 16일 페이스북에 "제명된 한 전 대표를 단일후보로 세워야 한다는 취지에서 무공천, 후보 공석, 복당, 단일화 등의 주장이 이어지고 있다"며 "누가 되더라도 먼저 우리 당 후보를 정하고 최선을 다해 지원하는 게 순리"라고 썼다.



이어 북갑 출마를 일찌감치 밝힌 박민식 전 국가보훈부 장관을 거론, "지난 총선에서 한 전 대표의 험지 출마 요청을 기꺼이 수용해 서울 민주당 다선 의원 지역에 출마하는 헌신을 했다"며 "이 시간에도 북구 골목을 누비는 분이 있는 마당에 그를 투명 인간 취급하는 게 공당이 할 일이냐"고 비판했다.



부산 5선의 김형오 전 국회의장은 블로그 글에서 "한동훈은 눈을 크게 뜨고 멀리 바라봐야 한다. 지도자라면 당의 승리를 위해 자신을 던지는 희생정신을 발휘해야 한다. 자신을 버릴 때 비로소 커지는 법"이라며 한 전 대표 불출마를 촉구했다.



반면 역시 부산 지역 5선 의원과 부산시장을 지낸 서병수 부산 북갑 당협위원장은 사실상 한 전 대표 지지를 공개 선언한 상태다.



부산을 지역구로 둔 의원들의 의견은 분분하다.



이헌승 의원은 전날 입장문에서 "정당의 공천은 선택이 아니라 책임이다. 먼저 당내에서 공정한 공천을 진행하고 보수통합이라는 필연적 가치에 따라 외연을 확대해도 늦지 않다"고 했다.

국민의힘 주진우 의원. 연합뉴스

주진우 의원은 페이스북에 "부산 북갑에 우리 당 후보를 당당히 공천하고 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 한다"며 "공천 포기는 정당의 본분을 잊는 것"이라고 썼다.



그러나 4선 김도읍 의원과 친한계 초선 정성국 의원은 공개적으로 무공천을 주장했다.



공천관리위원이자 원내 수석대변인인 부산 초선 곽규택 의원은 전날 한 방송에서 "한 전 대표가 복당해 경쟁을 거쳐 국민의힘 후보로 단일화하는 것이 바람직하지 않겠느냐"는 의견을 내기도 했다.



그러자 부산 초선인 박성훈 수석대변인은 기자들에게 "공관위원 입장에서 오해를 살 수 있는 발언이 나온 데 대해 당을 대표해 사과드린다"고 맞받았다.



장 대표를 비롯한 당 지도부는 무공천 요구에 분명히 선을 그었다.

국민의힘 조광한 최고위원. 연합뉴스

방미 중인 장 대표는 워싱턴 특파원과의 간담회에서 북갑 보선에 공천하느냐는 질문에 "후보를 내는 것이 공당으로서의 당연한 역할이자 책무"라며 "공천은 당 대표가 공관위와 협의해서 결정하겠다"고 답했다.



장 대표가 임명한 조광한 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "무공천에 대한 주장이야말로 비상식적이고 정당의 개념조차도 없는 말 같지 않은 수준 이하의 주장"이라며 "그렇지 않아도 어렵고 힘든 우리 당을 더 혼란스럽게 하는 것이 바로 해당 행위"라고 말했다.



그러면서 한 전 대표를 겨냥, "강남 부유층 사이에 '원정 출마'가 생겨났다. 기저에는 '나는 잘났기 때문에 어디 가든 당선될 수 있다'는 오만함이 자리 잡고 있다"며 "마치 정복자라도 되듯 '내가 이곳에 출마하는데 이곳 주민들이 고마워해야지'라는 우월의식에 사로잡혀 있다"고 직격했다.

<연합>