백두대간서 반려견과 하룻밤…봉화에 ‘펫빌리지’ 들어선다

경북 봉화군이 반려동물 동반 여행 수요 증가에 대응해 체류형 관광 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

군은 봉성면 외삼리 일원에 조성 중인 ‘백두대간 힐링 펫빌리지’ 사업을 올해 말 준공 목표로 하고 있다고 16일 밝혔다.

봉화군 봉성면에 들어서는 백두대간 힐링 펫빌리지 조감도. 봉화군 제공

최근 반려동물을 가족처럼 여기는 펫펨족이 늘어남에 따라 반려동물과 보호자가 함께 휴식과 야외활동을 즐길 수 있는 전용 시설에 대한 수요가 가파르게 상승하고 있다

펫빌리지는 반려동물과 보호자가 함께 머물며 휴식과 야외활동을 즐길 수 있도록 자연 친화적인 배치와 동선을 적용한 것이 특징이다. 2022년 기본구상과 타당성 조사 용역을 시작으로 사업을 본격화했다. 총 1만6700㎡ 부지에 지상 2층, 18동 규모 숙박시설과 펫마당, 산책로 등을 갖춘 복합 힐링 공간을 갖춘다.

군은 펫빌리지가 숙박과 산책, 체험, 휴식 기능을 유기적으로 결합해 체류형 관광 거점 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 백두대간 자연환경을 활용한 반려동물 친화 관광 콘텐츠를 확충하고 기존 관광자원과 연계해 체류형 관광 기반을 강화한다는 계획이다. 단순 숙박시설을 넘어 반려동물과 사람이 함께 교감하며 머무를 수 있는 관광명소로 육성하겠다는 구상이다.

이를 위해 설계 단계부터 이용 편의성과 안전성, 이동 동선, 외부 공간 활용성은 물론 친환경·에너지 절감 요소까지 반영했다는 게 군의 설명이다.

군 관계자는 “백두대간 힐링 펫빌리지는 반려동물과 사람이 함께 머물 수 있는 봉화형 힐링 관광 모델이 될 것”이라며 “차질 없는 사업 추진으로 지역의 새로운 관광 거점으로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.