차지연 "‘트로트’ 도전 계기? 식당 아주머니 덕분"

뮤지컬 배우 차지연이 프로그램 ‘현역가왕3’ 출연 배경을 직접 전했다.

지난 15일 방송된 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연한 차지연은 최근 ‘트로트에 도전하게 된 계기가 식당 아주머니 덕인가’라는 질문을 받았다.

15일 방송된 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연한 차지연. MBCentertainment

그는 안동에서 공연을 마친 뒤 식사하던 중, 식당에서 자신의 노래가 흘러나오는 것을 듣게 됐다고 한다. 식당 TV는 그의 ‘그대는 어디에’ 뮤직비디오가 재생됐고, 식당 아주머니가 머뭇거리며 자신에게 다가왔다고. 아주머니는 “지연 씨 공연을 보고 싶어도 식당을 비울 수 없으니 다양한 곳에서 노래하는 걸 보고 싶다”고 팬심을 전했다.

이어 마침 ‘현역가왕’이 방송하고 있어서 “저런 프로그램에 출연하는 건 어떻겠냐”고 물었고, 그러자 아주머니는 “더 이상 바랄 게 없다”며 눈물을 보이셨다고. 이후 실제로 프로그램 출연 제안을 받으면서 도전을 결심하게 됐다고 덧붙였다.

사연을 들은 김구라는 “이게 무슨 우연의 일치야”라면서 감탄했다.

결승을 앞두고 아주머니를 찾아뵙고 싶다는 생각이 들었다는 차지연은 ‘현역가왕3’ 제작진과 함께 해당 식당을 다시 찾았다. 식당을 다시 찾은 순간 아주머니는 그를 끌어안고 오열했다는 후일담도 전해졌다.

차지연은 이번 출연을 통해 관객층이 한층 넓어졌다고도 밝혔다. 그는 “예전에는 뮤지컬 배우 차지연으로만 봐주셨는데 ‘현역가왕3’ 출연 후 팬 연령층이 정말 다양해졌다”고 말했다.

이어 “댓글 하나하나 다 본다”고 팬에 대한 애정도 드러냈다. 그는 “정말 온 마음으로 응원해 주시는 분들이 생겨서 겸손하고 열심히 살아야겠다”는 다짐도 덧붙였다.