조국, '평택군 표기' 국힘 공세에 "평택 초보라 많이 배우겠다"

"깜빡 실수 후 오타 정정…평택 망친 국힘만은 반드시 꺾을 것"

경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표는 16일 '평택시'를 '평택군'이라고 페이스북에 표기했던 것과 관련해 "'평택 초보'이므로 많이 배우겠다"고 밝혔다.



조 대표는 이날 페이스북에 평택군 표기를 지적하는 국민의힘 평택시의원의 게시글을 공유하며 "깜빡 실수한 후 바로 정정한 오타를 (시의원이) 거론했다"고 말했다.

조국혁신당 조국 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 국민의힘 최준구 평택시의원은 페이스북에 "조 대표는 동삭동 아파트 사거리에 현수막을 걸었다. 평택시도 평택군으로 헷갈리더니 지역구도 헷갈리는 것 아닌가"라고 적었다.



조 대표가 전날 페이스북에 '평택군 포승읍 김가네 칼국수에서 닭칼국수를 먹고, 안중읍 카페 '플로리쉬 루팡'에서 말차 라테 한 잔 마셨다'고 적은 것과 혁신당이 평택병으로 분류되는 동삭동에 정당 현수막을 게시한 것을 지적한 것이다.



조 대표는 "혁신당 경기도당은 제가 출마하는 평택을만이 아니라 평택시 전체에 현수막을 걸었다"며 "극우 내란 정치세력 국힘 소속 평택시의원이 관심을 가져준 점은 감사하지만, 사실은 확인하고 비판하라"고 반박했다.



이어 "국민의힘에서 실시간으로 제 페북을 주시하고 있나 보다. 저희 당 현수막을 홍보해줘서 감사하다"면서 "그러나 대한민국과 평택을 망친 국힘만은 반드시 꺾겠다"고 말했다.

<연합>