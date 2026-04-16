“한방 치료도 AI가 돕는다”…한의약진흥원·원광대 광주병원, 디지털 전환 ‘맞손’

한국한의약진흥원이 한의약 분야의 인공지능(AI) 활용을 본격화하기 위해 원광대 광주한방병원과 손을 잡았다.

진흥원은 최근 원광대 광주한방병원과 업무협약을 체결하고, 한의약 디지털 정보화 및 AI 연계를 위한 기술 협력 체계를 구축하기로 했다고 16일 밝혔다. 이번 협약은 전통적인 한의 의료 현장에 첨단 정보기술(IT)을 접목해 ‘한의약 디지털 전환’을 앞당기기 위해 추진됐다.

양 기관은 우선 ‘한의표준임상진료지침(CPG)’을 기반으로 한 표준 전자의무기록(EMR) 프레임워크를 보급한다. 진료 데이터를 실시간으로 연계하는 기술(API)을 확산시켜 흩어져 있던 한방 의료 데이터를 표준화된 통합 모델로 구축한다는 계획이다.

구체적인 협력 분야는 △빅데이터∙AI 활용 공동 연구 △디지털 환경 구축을 위한 인적∙물적 교류 △한의약 AI 전문 인력 양성 △실무협의체 구성 등이다. 이를 통해 한의약 연구의 객관성을 높이고 데이터 활용 역량을 강화해 세계적인 수준의 경쟁력을 확보한다는 방침이다. 진흥원은 이미 한의약 특화 AI 챗봇인 ‘맥챗(MagChat)’과 한약 실험정보 관리시스템 ‘KLIMS’를 운영하는 등 한의약 디지털 혁신을 주도해왔다.

김상진 한국한의약진흥원 지능정보화센터장은 “이번 협약은 한의약 연구와 데이터 활용 기반을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라며 “의료 현장에서 환자와 의료진이 직접 체감할 수 있는 디지털 환경을 만들겠다”고 말했다.

진흥원과 광주한방병원 관계자들이 업무협약 후 단체 기념 촬영을 하고 있다. 한국한의약진흥원 제공