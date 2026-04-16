전북교육청·KT, ‘직업계고 AI 인재양성’ 맞손

전북도교육청이 직업계고 학생들의 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 KT와 손을 맞잡았다. 국가공인 AI 자격 취득과 실무 중심 교육을 연계해 지역 산업에 필요한 인재를 체계적으로 양성할 계획이다.

전북교육청은 16일 전주공업고등학교에서 KT와 ‘직업계 고등학교 AI 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

16일 전주공업고등학교에서 열린 전북교육청과 KT 간 ‘직업계 고등학교 AI 인재 양성을 위한 업무협약식’에서 윤영임(앞줄 왼쪽 네 번째) 교육국장과 안기청(〃다섯 번째) KT 전남전북법인사업단장이 협약서에 서명 한 뒤 전북 직업계고 교장들과 함께 파이팅을 외치고 있다. 전북도교육청 제공

이날 협약식에는 윤영임 교육국장과 안기청 KT 전남전북법인사업단장을 비롯해 전주공업고, 전주생명과학고, 전주여자상업고, 덕암정보고, 한국치즈과학고, 남원용성고, 원광보건고 등 도내 직업계고 7개교 교장이 참석했다.

협약에 따라 양 기관은 AI 실무형 인재 양성을 위한 교육 기반 구축에 공동으로 나선다. 특히 KT가 주관하는 AI 국가공인자격증(AICE) 취득 지원과 함께 교원 역량 강화 프로그램을 집중 추진한다.

전북교육청은 AI 융합 교육 정책 수립과 자격 취득 지원, 교육과정 운영 체계 구축을 맡고, KT는 AI 실습 플랫폼 제공과 온·오프라인 교육, 자격증 취득 프로그램, 교원 연수 등을 지원한다.

자격증 취득과 실무 경험을 동시에 확보함으로써 학생들이 현장 중심의 AI 교육을 통해 취업 경쟁력을 높이고, 지역 산업 수요에 부합하는 인재로 성장할 수 있을 것으로 기대한다.

윤영임 전북도교육청 교육국장은 “KT의 AICE와 AI 실습 인프라를 직업계고 교육에 도입함으로써 전북형 AI 실무 인재 양성에 중요한 전환점이 될 것”이라며 “국가공인자격과 실무 역량을 동시에 갖춘 인재를 길러 지역 전략산업에 적극 대응할 방침”이라고 말했다.