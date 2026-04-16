이수경 "외제차 사고…차 눈알 뽑히고 두 달 입원"

배우 이수경이 외제차를 몰다가 사고를 당했던 일화를 밝혔다.

12일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '이수경 벤츠 사고썰…'입원' 보내고 깨달았습니다. 내 차는 내가 관리한다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이수경. 유튜브 채널 이수경력직

영상에서 이수경은 나란히 주차된 외제차와 국산 경차를 소개하며 "이 귀요미 차는 입양한지 얼마 안 됐다. 가슴 아프게 온 차다. 오른쪽에 보이는 차가 얼마 전까지 굉장히 많이 아팠다. 앞면이 전체적으로 부상을 당했다"고 사고 사실을 알렸다.

사고 경위에 대해선 "저희 집 주차장 입구에 화단이 있는데 끝 쪽 어딘가에 목줄 안 한 강아지가 나타났다. 강아지는 항상 돌발상황이라는 게 있지 않냐"라며 당시 상황을 전했다.

이어 그는 "걱정해서 보다가 차가 기둥 쪽으로 쏠렸다"며 "주차장 입구 쪽 벽을 박았는데 벽은 멀쩡한데 차가 중경상을 입었다"고 설명했다.

그러면서 "보험사에서 다 보고 갔는데 다 멀쩡한데 제 차만 눈알도 뽑히고 두 달 넘게 병원에 입원해있다 나왔다"고 덧붙였다.

<뉴시스>