롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐, 찢어먹는 ‘숨결통식빵’ 출시

롯데중앙연구소 특허 유산균 발효 공법으로 부드러운 식감 구현

롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐이 ‘찢어먹는 생식빵’을 판매하며 ‘고품질 생식빵’ 시대를 연다고 16일 밝혔다.

인공지능(AI) 트렌드분석 플랫폼 썸트렌드 데이터에 따르면, 온라인상 ‘생식빵’ 언급량 추이는 2022년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 68%를 기록했다. 롯데마트의 지난해 식사빵 매출도 2022년 대비 14% 성장하는 등 시장 확대가 이어지고 있다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 김예린 식품PB개발팀 상품기획자(MD)가 '오늘좋은 숨결통식빵'을 홍보하고 있다. 롯데마트·슈퍼 제공

롯데마트·슈퍼는 이날부터 전문 베이커리 수준의 ‘오늘좋은 숨결통식빵(400g·봉)’을 2000원대에 전 점에서 판매한다. 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 적용하고 롯데웰푸드에서 생산하여 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐의 자체브랜드(PB)로 선보인다.

상품명인 ‘숨결’에는 ‘숨 쉬는 듯한 부드러운 결’이라는 의미를 담았다. 통째로 뜯어먹는 방식으로 촉촉함과 부드러운 식감을 극대화한 것이 특징이다.

부드러운 식감의 핵심은 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법에 있다. 숨결통식빵은 유산균 발효종(2.85%)을 함유해, 질긴 성질의 단백질 조직인 글루텐 구조를 유연하게 만들어 결대로 매끄럽게 찢어지는 부드러움을 구현했다. 원재료의 품질도 전문점 수준으로 높였다. 벌꿀과 연유를 함유해 은은한 단맛과 깊은 풍미를 더했다. 프리미엄 원재료를 사용하면서도 가격 부담은 낮춰 고물가 시대 실속 있는 소비를 지향하는 고객을 공략한다는 방침이다.

숨결통식빵은 기획 단계부터 소비자 조사를 바탕으로 설계되었다. 통째로 구워낸 통식빵으로 내부 촉촉함을 끝까지 보존했다. 기존 슬라이스 식빵은 공기 노출 면적이 넓어 수분이 쉽게 증발하고 식감이 저하되는 단점이 있기 때문이다. 대용량은 남을 경우 신선도가 떨어진다는 소비자 의견을 반영하여, 한두 번에 즐기기 좋은 ‘400g’ 규격을 채택했다.

한편, 편의점 세븐일레븐은 ‘세븐셀렉트 숨결통식빵’ 출시를 기념한 할인 프로모션을 선보인다. 30일까지 롯데카드 또는 BC카드로 결제 시 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또한, 통식빵의 부드러운 결을 소비자들이 시각적으로 먼저 느낄 수 있도록 ‘통뜯촉(통째로 뜯어먹는 촉촉한 식빵)’ 챌린지를 다음달 31일까지 공식 인스타그램과 유튜브 채널에서 진행한다.

김예린 롯데마트·슈퍼 식품PB개발팀 상품기획자(MD)는 “이번 ‘숨결통식빵’은 부드러운 식감과 합리적인 가격을 앞세워 ‘프리미엄의 대중화’를 이끌고자 한다”며, “앞으로도 고물가 시대에 고객들이 부담 없이 프리미엄 미식 경험을 즐길 수 있도록 베이커리 PB 라인업을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.