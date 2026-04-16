"'대장동 사건' 수사검사, 국회 국정조사 시작 뒤 극단적 시도"

'2기 수사팀'서 남욱 등 주요 피의자 조사…주변에 억울함 호소

대장동 개발사업 민간업자의 핵심이자 최근 검찰 조작 기소를 주장하는 주요 인물인 남욱씨를 수사했던 검사가 극단적 시도를 한 것으로 파악됐다.



16일 법조계에 따르면 이주용 검사는 지난 10일 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 증인으로 채택돼 출석 연락을 받은 뒤 극단적 시도를 했다가 현재 병원에 입원 중이다.

대장동 민간업자 남욱 변호사가 16일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회에서 사건 수사 당시 정일권 검사가 가족사진을 보여주며 "배를 가르는 수사를 할 수도 있다"고 발언한 것과 관련한 의원 질의에 답하고 있다. 남 변호사 왼쪽은 대장동 수사를 주도했던 정일권 검사. 연합뉴스

이 검사는 지난 13일 특위에 불출석 사유서를 제출하면서 지난달 신장 절제 수술을 받은 뒤 입원 치료를 받고 있어 물리적으로 출석이 불가능하다고 설명했다.



특위는 이 검사가 출석하지 않자 동행명령장을 발부했다.



이 검사는 2022년부터 2023년 초까지 서울중앙지검 대장동 2기 수사팀에서 남씨 등을 조사했다.



앞서 남씨는 2022년 9월 16일 검찰에서 조사받은 뒤 서울구치소로 돌아가지 못했다며 '2박3일 동안 검찰청사 지하 구치감 맨바닥에서 잤다'고 주장했다.



당시 서울구치소 근무일지에는 이 검사가 남씨의 검찰 구치감 대기를 요청했다고 나와 있다.



대장동 개발비리 사건은 변호사인 남씨가 정영학 회계사와 손잡고 시작해 개발사업을 설계하면서 민간업자가 적은 투자금으로 막대한 이익을 얻도록 했다는 의혹이다. 이후 사업 추진 과정에서 남씨가 불법 로비 혐의로 구속돼 한계에 봉착하자 대관 업무 및 로비에 역점을 두고 기자 출신 김만배씨를 영입했다. 또 남 변호사의 대학 과 후배인 정민용 변호사를 성남도시개발공사에 입사시켜 '내부자'로서 손발을 맞춰 내부 정보를 이용해 비리를 저지른 구조다.



남씨는 그동안 재판에서 이재명 대통령에게 불리한 진술을 하다가 정권 교체 후인 지난해 11월 압박에 못 이겨 검사의 수사 방향에 맞춰 진술했다면서 입장을 번복했다.



여권은 검찰이 남씨에게 '배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다'고 말하고 구치감에 2박3일 동안 머물게 하는 등 검찰에 유리한 진술을 하도록 압박했다고 주장하고 있다.



이 검사는 주변에 '내가 떳떳함을 밝힐 길은 자살뿐'이라며 '내가 죽어야 내 이야기를 들어줄 것'이라고 말한 것으로 전해졌다.



앞서 남씨는 수사와 재판 과정에서 입장을 여러 번 바꿨다. 문재인 정부 시절 수사 당시에는 저축은행 수사를 무마해 대장동 업자들이 사업을 시작할 수 있도록 종잣돈을 마련해 준 게 윤석열 전 대검찰청 중앙수사부 중수2과장이라는 취지로 진술했었다.



이후 윤 전 대통령이 당선된 뒤 열린 2022년 재판에선 "조사 당시 사실대로 진술하지 못한 부분이 있다. 사실대로 다 말씀드리겠다"며 "2015년 2월부터 천화동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장실 지분이라는 것을 알고 있었다. 김만배씨에게서 들어서 알았다"고 주장했다. 이어 '이재명 측 지분' 얘기를 한 이 시장 측은 누구를 말하는 것인지 질문받자 "대화하는 과정에서 정진상과 김용의 이름을 정확히 거론했다"고 말했다. 천화동인 1호는 대장동 개발을 위해 설립된 특수목적법인 '성남의뜰'의 핵심으로, '실소유주' 논란이 일었다.



그는 2022년 11월 법정에서 유동규 전 성남도개공 본부장에게 돈을 건넸다면서 유씨가 '높은 분들'에게 전달할 돈이라면서 '형들'이라고 지칭해 이들이 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장과 김용 전 민주연구원 부원장으로 알고 있었다고 했었다.



남씨는 현 정부가 들어선 뒤인 지난해 9월 재판에서 다시 입장을 번복했다. 과거 법정에서 한 진술이 정확한 기억인지 묻는 변호인 질의에 "당시엔 전혀 몰랐던 내용이고 2021년도에 수사를 다시 받으면서 검사님들에게 전해 들은 내용"이라고 주장했고 검찰 말대로 진술하게 된 데에는 회유와 압박이 있었다고 주장했다.

<연합>