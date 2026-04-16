충북 청주시, 금융·의료 기관과 ‘외국인 계절근로자 원스톱 입국’ 맞손

충북 청주시가 고령화와 인구 감소로 이중고를 겪는 농촌 현장의 인력난 해소를 위해 새로운 시도에 나섰다. 외국인 계절근로자가 입국한 당일 행정과 금융은 물론 의료 검진까지 한자리에서 끝내는 ‘원스톱 입국 서비스’를 전국 지자체 중 처음으로 시행한다.
시는 16일 임시청사 직지실에서 ‘외국인 계절근로자 원스톱 입국 서비스’ 업무협약을 체결했다. 이 자리에는 이범석 청주시장과 이경래 NH농협은행 청주시지부장, 박창용 대한산업보건협회 충북세종지부본부장이 참석해 협약했다.
그동안 외국인 계절근로자들은 입국 후 농가에 배치되기까지 복잡한 절차를 거쳐야 했다. 급여 수령을 위한 통장 개설부터 필수 사항인 마약 검사, 보험 가입 등을 위해 개별 기관을 일일이 방문해야 했다. 이 과정에서 농장주들은 근로자들을 인솔해 이동하는 등 정작 영농 현장을 비워야 하는 불편을 겪어왔다.
이번 협약의 핵심은 기관별 전문성을 결합해 이 같은 번거로움을 완전히 없애는 데 있다. 시는 관계기관과의 실무 협의를 상시화해 입국 당일 특정 장소에서 모든 절차를 함께 처리하는 ‘현장 원스톱 시스템’을 가동하기로 했다.
앞으로 청주에 들어오는 외국인 계절근로자들은 입국 당일 한 장소에서 △통장 개설 △마약 검사 △보험 가입을 마무리하게 된다. 여기에 현장에서 소방 안전 교육과 농가·근로자 대상 사전 교육까지 동시에 진행해 입국 즉시 농업 현장에 투입될 수 있는 체계를 갖췄다.
시는 이번 서비스 도입으로 행정 처리에 들던 시간이 획기적으로 줄어들어 농가들이 인력을 적기에 배치받아 농사에만 전념할 수 있을 것으로 보고 있다. 또 시는 이번 원스톱 서비스를 시작으로 외국인 근로자들의 주거 안정과 인권 보호를 위한 다양한 지원책을 병행해 농촌 인력 공급의 안정성을 확보해 나갈 계획이다.
시 관계자는 “이번 협약은 농촌의 고질적인 일손 부족 문제를 해결하기 위해 지자체와 금융, 의료기관이 협력한 전국적인 모범 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 외국인 근로자 지원 체계를 지속해서 고도화해 농민들이 안심하고 농업에 종사할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.