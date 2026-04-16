서울서 칼국수 1만원 돌파…김밥 가격 1년새 5.5% 올라

지난달 서울 지역의 칼국수 가격이 1만원을 돌파한 것으로 나타났다.



대표적인 서민 한끼 식사인 칼국수를 비롯해 냉면, 삼계탕, 김밥 등 주요 외식품목의 가격도 일제히 오름세를 보이고 있다.

칼국수. 연합뉴스

16일 한국소비자원 가격정보 종합포털 '참가격' 외식비 데이터에 따르면 지난달 기준 서울 지역의 칼국수 1인분 평균 가격은 1만38원으로 기록하며 처음으로 1만원선을 돌파했다.



올해 2월만 해도 9천962원이었던 칼국수 가격은 한 달 새 0.7% 오르며 1만원선을 넘어섰다.



지난달 기준 서울에서 주요 외식메뉴의 가격은 냉면 1만2천538원, 비빔밥 1만1천615원, 삼계탕 1만8천154원으로 대다수 메뉴가 1만원을 넘어섰다.



1만원을 넘지 않는 외식 메뉴는 김치찌개백반(8천654원), 자장면(7천692원), 김밥(3천800원)정도다.



외식비의 지역별 편차도 컸다.



김밥의 경우 전남 지역 평균 가격은 2천833원으로 서울 대비 74% 수준이었고, 삼겹살(환산 후)의 경우 서울은 2만1천218원, 충북은 1만5천305원으로 충북이 서울 대비 39%가량 쌌다.



전국에서 칼국수 가격이 가장 비싼 곳은 제주(1만375원)였으며, 비빔밥은 전북(1만1천900원)이 서울보다 비쌌다.



김치찌개백반의 경우 대전(1만800원)이 유일하게 1만 원을 넘기며 전국 최고가를 기록했다.



서울 지역 외식비를 1년 전인 2025년 3월과 비교하면 김밥(5.5%), 칼국수(5.3%)가 5% 넘게 오른 가운데 삼계탕(4.6%), 삼겹살(4.3%), 냉면(3.5%) 등의 오름폭이 컸던 것으로 나타났다.



국제 정세가 불안정해지면서 원가 부담이 커진 데다 인건비, 공공요금 상승 등이 외식비 인상의 요인이 된 것으로 풀이된다.

<연합>