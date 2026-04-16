맹승지, 유흥업소 직원 오해 받아…"노래방 출근하냐고"

코미디언 맹승지가 유흥업소 직원으로 오해받았던 일화를 공개했다.

15일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 맹승지가 게스트로 출연했다.

15일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 코미디언 맹승지가 게스트로 출연해 유흥업소 직원으로 오해받았던 일화를 공개했다. 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 화면 캡처

영상에서 맹승지는 "여기가 논현동이지 않나. 택시에서 내려서 '어디로 가는 거지?' 하는데 어떤 남자가 뚜벅뚜벅 걸어오더니 '지금 출근하시는 거에요?'라고 하더라. 너무 기분 나빴다"고 말했다

그는 "옷 가게가 앞에 있는데 약간 섹시한 옷을 많이 팔더라. 논현동이 그런 성지라는 소문을 많이 들었다"며 "출근하냐고 묻는데 사실 출근은 맞긴 하지 않나. 저는 여기 PD님이 길 안내해 주는 줄 알았다"고 털어놨다.

이어 "제가 '어디 말씀하시는 거예요?'라고 하니까 여기 노래방이라고 하더라. 너무 기분 나빴다. 그래서 '저 연예인이다. 기분 나쁘다'고 했더니 '죄송합니다'하고 갔다"며 어이없어했다.

맹승지는 "이 옷이 얌전하지 않냐. 노래방 출근룩은 아니지 않냐. 내가 이렇게 날탱이 같이 생겼나 싶었다"며 거듭 억울함을 토로했다.

이에 탁재훈은 "약간 놀려고 작정을 하고 나오신 분 같다"고 맞받아쳐 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>