홍준표 “김부겸 지지, 대구 미래 위한 것…그래도 결과는 알 수 없어” [6·3의 선택]

6∙3 지방선거를 앞두고 김부겸 전 국무총리 지지를 선언해 보수 진영에 파장을 일으킨 홍준표 전 대구시장이 “그래도 대구 민심은 알 수 없다”며 선거 결과에 대해 신중한 태도를 보였다.

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍 전 시장은 최근 자신의 소통 채널인 ‘청년의꿈’에서 한 지지자가 야당의 공천 상황을 비판하며 “김부겸이 당선되더라도 국민의힘의 자업자득”이라고 올린 글에 이같이 답변했다. 해당 지지자는 추경호∙주호영∙이진숙∙유영하 등 지역 유력 정치인들의 이름을 거론하며 “국민의힘은 선거를 이길 생각이 없는 정당”이라고 비판의 날을 세웠다.

이에 대해 홍 전 시장이 “알 수 없다”는 짧은 답변을 남긴 것은, 최근 각종 여론조사에서 김 전 총리의 우세가 점쳐지고 국힘 지지율이 하락세를 보이고 있지만, 대구 특유의 강력한 보수 성향과 막판 결집력을 고려하면 결과를 쉽게 예단하기 어렵다는 뜻으로 분석된다.

앞서 홍 전 시장은 “대구시장은 능력 있고 중앙정부와 타협이 되는 김부겸 같은 사람이 되면 좋겠다”며 여권 후보를 공개 지지하는 이례적인 행보를 보였다. 보수 진영 내부에서 ‘배신’이라는 비판이 쏟아지자, 그는 “김부겸 지지는 대구의 미래를 위한 결단이지 민주당을 지지한 것이 아니다”라며 “있을 때 잘하지 그랬느냐”며 야권 지도부를 향해 직격탄을 날리기도 했다.