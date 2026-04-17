[경제 단신] 스벅, 장애인 작가 수상작 굿즈 출시 외

스벅, 장애인 작가 수상작 굿즈 출시

스타벅스 코리아가 ‘장애인의 날’(4월 20일)을 맞아 청년 장애인 작가들의 공모전 수상작으로 디자인한 굿즈(기획상품·사진)를 출시했다. 선보이는 상품은 △커뮤니티 하모니 플레어 콜드컵(710㎖) △SS 커뮤니티 러브 케셀 텀블러(355㎖) △커뮤니티 스텔라 시온 머그(355㎖) 및 스타벅스 모바일 카드로, 장애인 작가를 대상으로 진행한 ‘스타벅스 그림 공모전’의 전년도 수상작을 바탕으로 제작됐다. 스타벅스는 굿즈 판매 수량당 300원씩 적립한 기금을 장애인식 개선 사업에 활용할 계획이다.

자율주행 택배 트럭 6월부터 첫 운행

국토교통부는 국내 자율주행 전문기업 라이드플럭스에 처음으로 자율주행 유상 화물운송을 허가했다고 16일 밝혔다. 라이드플럭스는 6월부터 서울 송파구 동남권 물류단지와 충북 롯데택배 진천메가허브 터미널을 잇는 112㎞의 장거리 노선(중부고속도로)에서 시속 90㎞로 주행하는 자율주행 트럭(사진)을 이용해 택배 운송 서비스에 나선다. 투입되는 트럭은 타타대우모빌리티의 맥쎈 25t 트럭 1대다. 평일을 이용해 통행량이 적은 오후 8시부터 다음 날 오전 5시 사이 주 3회 운행한다. 운행 초기에는 시험 운전자가 운전석에 앉은 상태로 달리다 단계적 절차를 거쳐 무인 운행으로 전환할 예정이다.

현대모비스, 車 SW 검증 획기적 단축



현대모비스가 자율주행과 첨단운전자보조(ADAS) 등 자동차 소프트웨어(SW) 검증 시간을 단축할 수 있는 데이터 통합관리 솔루션을 구축했다. 현대모비스는 실제 주행시험에서 확보한 데이터를 데이터관리 솔루션 및 시뮬레이터와 연동해 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 자율주행 핵심 제어장치(ECU)를 반복적으로 테스트할 수 있는 평가검증 시스템을 구축했다고 16일 밝혔다. 이 시스템은 시뮬레이터 여러 대를 병렬로 연결한 플랫폼으로, 평가검증 시간을크게 단축할 수 있다. 현대모비스는 이를 60대 규모의 시뮬레이터를 연결한 플랫폼으로 확장해 1만 시간 분량의 평가검증을 1주일 만에 수행할 수 있도록 단축할 계획이다.