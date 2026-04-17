“요양보호 수요 2043년 2.4배로… 외국인·로봇 활용을”

KDI, 보호사 인력 99만명 부족 전망

정부 ‘AI 돌봄기술 전주기 전략’ 의결

장기요양서비스에 대한 수요가 2023년 대비 2043년에 2.4배 넘게 증가하고 돌봄 인력은 99만명이 필요하다는 분석이 나왔다. 그러나 요양보호사 인력은 8년 후부터 감소 추세로 전환돼 외국인 인력과 돌봄 로봇 도입이 시급하다는 지적이다.



권정현 한국개발연구원(KDI) 연구위원이 16일 발표한 ‘노인돌봄서비스 인력의 전망과 정책방향’에 따르면 1차 베이비붐 세대(1955~1963년)가 75세 이상 초고령자로 진입하기 시작하는 2030~2038년 장기요양서비스에 대한 수요는 2023년 대비 2배 이상 늘고, 2043년에는 2.4배 이상 증가한다. 반면 2023년 71만명 수준이던 근로 요양보호사 규모는 2034년 80만6000명으로 정점을 찍은 뒤 감소 추세로 전환된다.

사진=연합뉴스

이에 따라 요양보호사 1명이 담당해야 할 서비스 수요자는 1.5~1.9명(2023년)에서 2040년 3.0~3.7명으로 증가할 것으로 관측됐다. 요양보호사 인력 1인당 서비스를 2023년 수준으로 유지하기 위해 추가적으로 필요한 인력 규모는 2033년 33만2000명, 2038년 62만5000명, 2043년 99만명에 달할 전망이다.



이처럼 서비스 인력이 절대적으로 부족해지는 상황에서 외국인 인력과 돌봄 로봇 기술을 활용할 필요가 있다는 제언이 나온다. 권 연구위원은 “요양보호사 인력에 한정한 비자 발급과 총량 관리 방식으로 외국인 요양보호사 정책을 개선해야 한다”면서 “기술 개발에 편중된 현재의 돌봄 로봇 활용 정책을 수요자에 대한 지원까지 확대할 필요가 있다”고 강조했다.



한편, 과학기술정보통신부 등 관계부처는 이날 과학기술관계장관회의에서 ‘인공지능(AI) 돌봄기술 전주기 지원 전략’을 의결했다. 스마트홈 서비스로 돌봄 수요자를 지원하고, 사회복지시설에도 관련 기술을 적용해 종사자 부담을 줄일 계획이다.