[포토] 인생 100세 평생 현역... 내 일자리는 어디에

16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 320여 개 일자리를 제공하는 ‘2026 희망·행복·미래 취업박람회’를 찾은 한 구직자가 상담을 하고 있다. 이번 취업박람회는 지역 고용시장에 활력을 불어넣고 구직자에게는 안정적인 일자리를, 구인 기업에는 맞춤형 인력 채용 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

/2026.04.16 이제원 선임기자

16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 320여 개 일자리를 제공하는 ‘2026 희망·행복·미래 취업박람회’를 찾은 한 구직자가 상담을 하고 있다. 이번 취업박람회는 지역 고용시장에 활력을 불어넣고 구직자에게는 안정적인 일자리를, 구인 기업에는 맞춤형 인력 채용 기회를 제공하기 위해 마련됐다.