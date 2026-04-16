[포토] 인생 100세 평생 현역... 내 일자리는 어디에 입력 : 2026-04-16 16:41 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 320여 개 일자리를 제공하는 ‘2026 희망·행복·미래 취업박람회’를 찾은 한 구직자가 상담을 하고 있다. 이번 취업박람회는 지역 고용시장에 활력을 불어넣고 구직자에게는 안정적인 일자리를, 구인 기업에는 맞춤형 인력 채용 기회를 제공하기 위해 마련됐다. /2026.04.16 이제원 선임기자 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 320여 개 일자리를 제공하는 ‘2026 희망·행복·미래 취업박람회’를 찾은 한 구직자가 상담을 하고 있다. 이번 취업박람회는 지역 고용시장에 활력을 불어넣고 구직자에게는 안정적인 일자리를, 구인 기업에는 맞춤형 인력 채용 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 ‘솔로 퀸’ 화사, 신곡 ‘So Cute’ 뮤직비디오 1000만 뷰 돌파 김사랑 '식집사' 된 근황…"식물 말고 남자 돌보라고? 돌볼 남자 없다"