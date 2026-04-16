블핑 제니, 타임지 ‘가장 영향력 있는 100人’ 선정

트럼프·레오14세 교황 등 함께

아티스트 부문… 국내가수 유일

세계적인 인기 K팝 걸그룹 블랙핑크의 멤버 제니(사진)가 미국 시사주간지 타임이 15일(현지시간) 발표한 ‘올해 가장 영향력 있는 100인’ 아티스트 부문에 선정됐다.

제니는 K팝을 대표하는 가수로, 지난해 솔로 앨범 ‘루비’로 K팝 여성 솔로 아티스트 사상 처음으로 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에 3곡을 동시 진입시키기도 했다.

같은 아티스트 부문에는 한국계 미국인 팝스타 앤더슨 팩, 다코타 존슨 등이 이름을 올렸다.

지도자 부문에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 14세 교황, 시진핑 중국 국가주석, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 다카이치 사나에 일본 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령, 마코 루비오 미 국무장관, 조란 맘다니 뉴욕 시장, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사, 스티브 윗코프 미 중동특사 등이 포함됐다.

트럼프는 지난해 표지를 장식한 데 이어 올해도 선정됐다. 타임지는 “트럼프의 집권 기간은 단순히 역사적인 비교만으로는 설명하기가 어렵다”고 설명했다.