1분 만에 식중독균 잡아내는 센서 개발

포스텍·서울대·군산대 공동 연구

기존 6시간서 획기적 시간 단축

식중독균을 확인하는 데 걸리는 시간을 6시간에서 1분으로 단축한 획기적인 기술이 개발됐다.

포스텍(포항공대)은 화학공학과 김영기 교수와 통합과정 최예나씨, 서울대 화학과 손창윤 교수와 통합과정 이상민씨, 국립군산대 이차전지에너지학부 이민재 교수 공동연구팀이 초고속 바이오센서 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

(왼쪽부터)김영기 교수, 손창윤 교수

해마다 식중독 사고가 반복되고 있지만 관련 기관이 식중독의 대표적 원인균인 살모넬라의 존재를 확인하는 데 최소 6시간이 걸린다. 연구팀은 이런 시간을 단축하기 위해 외부 작은 변화에도 분자 배열이 민감하게 바뀌는 액정에 주목했다.

연구 결과 글루탐산과 아스파트산 등 두 아미노산이 살모넬라, 포도상구균, 대장균 등 박테리아 부산물과 결합해 형성한 복합체는 액정 표면에 강하게 붙는 것으로 나타났다. 이를 통해 광학 신호가 증폭되며 세균 존재를 눈으로 쉽게 구별할 수 있었다.

이 시스템은 극미량의 살모넬라균도 1분 이내에 감지했다. 기존 검사법이 최소 6시간 걸리는 것과 비교하면 획기적으로 검사 시간을 줄인 것이다.

연구팀은 이 기술이 상용화되면 식품 공정이나 병원 진단, 환경 관측 등에서 즉각적으로 오염을 감지할 수 있다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 최신호에 게재됐다.