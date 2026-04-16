與지지층도 ‘보완수사권 찬성’ 우세… 30대 이하 50% 넘어 [6·3 지방선거 민심지도]

9개 광역 시·도 여론은



60대 이상도 반대 여론보다 많아

4050은 오차범위내 찬반 ‘팽팽’

서울·인천·경기, 8∼11%P차 우세

모든 지역서 필요성에 공감 많아



유권자 71% “반드시 투표할 것”

국정지원론 53% vs 견제론 34%

서울·경기를 비롯한 9개 시·도에서 검찰청 폐지 후 출범하는 공소청 소속 검사에게 보완수사권을 부여해야 한다는 여론이 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±1.1%포인트) 밖에서 우세한 것으로 16일 나타났다. 수사·기소 분리 원칙에 따라 검찰청 폐지를 주도한 더불어민주당 지지층에서도 보완수사권은 필요하다는 여론이 다소 높았다.

서울 서초구 대검찰청에서 깃발이 펄럭이고 있다. 뉴시스

◆與 지지층도 보완수사권 찬성 우세



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 9개 광역시·도의 만 18세 이상 유권자 7234명을 대상으로 여론조사한 결과 보완수사권 부여 찬성(45%) 응답과 반대(35%) 응답이 10%포인트 격차를 보였다. ‘모름·응답 거절’은 20%였다. 연령대별로 보면 18∼29세(찬 52%·반 29%)와 30대(51%·31%) 순으로 높은 찬성률을 보였다. 60대(45%·35%)와 70세 이상(39%·27%)에서도 찬성 여론이 우세했다. 다만 40대(44%·43%)와 50대(42%·42%)에선 찬반 여론이 오차범위 내에서 우열을 가리기 어려웠다.



지역별로 보면 조사 대상 시·도 전역에서 보완수사권 부여에 찬성하는 여론이 앞섰다. 서울(찬 45%·반 37%), 인천(45%·34%), 경기(44%·36%) 등 수도권에서 8∼11%포인트 격차로 찬성 여론이 높았다. 충청권에선 충북(51%·30%), 충남(49%·30%), 대전(46%·33%) 순으로 찬성 여론이 컸다. 영남권에선 경남(48%·33%), 부산(43%·36%) 순이었다. 강원(47%·32%)에서도 보완수사권은 필요하다는 견해가 힘을 얻는 것으로 나타났다.



지지 정당별로 보면 개혁신당(64%·20%) 지지층의 찬성 여론이 가장 높았다. 국민의힘(48%·34%), 그 외 정당(45%·41%) 지지층이 뒤를 이었다. 특히 민주당(44%·39%) 지지층에서도 보완수사권 부여에 찬성하는 여론이 오차범위 밖에서 반대보다 다소 높게 나왔다. 조국혁신당(29%·60%) 지지층에서만 반대 여론이 압도적으로 높은 것으로 조사됐다.

◆10명 중 7, 8명 “반드시 투표”



이번 지방선거에서 국정지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다(국정지원론)는 응답은 53%, 정권견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다(정권견제론)는 응답은 34%였다. 조사 대상 지역 중 서울·수도권을 비롯한 각 지역에서 국정지원론이 51∼57%였다. 보수 강세 지역인 부산(국정지원 48%·정권견제 41%)과 경남(47%·38%)에서도 국정지원론이 오차범위 밖에서 우세했다.

투표 의향과 관련해 위 9개 지역에 대구를 더한 10개 광역시·도의 만 18세 이상 8039명을 조사한 결과 투표를 반드시 하겠다는 응답은 71%였다. 지역별로 보면 모든 조사 대상 지역에서 반드시 투표하겠다는 응답이 70∼77%를 기록했다. 지지 정당별로 보면 반드시 투표하겠다는 의향은 혁신당(82%) 지지층에서 제일 우세했다. 민주당(80%), 국민의힘(74%), 그 외 정당(72%), 개혁신당(59%) 지지층이 뒤를 이었다.



이번 여론조사는 이동통신 3사로부터 제공받은 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 면접 방식(CATI)으로 진행됐다. 응답률은 13.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.