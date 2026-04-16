수도권 시민 절반 “부동산 정책 긍정적” 우세 [6·3 지방선거 민심지도]

투기 억제 고강도 대책



4050선 60% 이상 “잘한다”

30대 이하는 부정평가 앞서

부동산 투기 억제를 위한 고강도 대책을 펴고 있는 이재명정부의 부동산 정책에 대해 유권자 절반이 ‘잘하고 있다’고 평가하는 것으로 16일 나타났다. 중도층은 물론 부동산 수요가 집중된 서울·경기 등 수도권에서도 긍정 평가가 이어졌지만, 청년층에선 부정 평가가 다소 우세했다. ‘공급 확대와 투기 억제’ 정책에 대한 우호적 여론이 6·3 지방선거를 앞둔 더불어민주당의 지지율 우위를 뒷받침하는 양상이다.

서울 성동구 일대 아파트 단지의 모습. 뉴시스

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 9개 광역시·도(서울·인천·경기·강원·대전·충북·충남·부산·경남)의 만 18세 이상 유권자 7234명을 대상으로 여론조사를 한 결과, 정부의 부동산 정책에 대해 ‘잘하고 있다’는 응답이 50%로, ‘잘못하고 있다’는 응답(36%)을 앞질렀다. 중도층에서도 긍정 평가가 52%, 부정 평가는 33%였다.



지역별로는 전 지역에서 고른 지지가 확인됐다. 부동산 정책 민감도가 높은 수도권에서도 △경기 51% △인천 48% △서울 47% 순으로 긍정 여론이 우세했다. 충청권(충북 55%, 충남 53%, 대전 51%)에선 과반 지지를 보였으며, 보수세가 강한 부산(50%), 경남(49%), 강원(48%)에서도 절반 안팎의 유권자가 정부 정책을 긍정적으로 평가했다. 다만 서울은 부정 평가(39%) 비중이 상대적으로 높았다. 부동산 가격 변화와 규제에 대한 복합적 심리가 반영된 결과로 풀이된다.

세대별 온도 차는 뚜렷했다. 40대(61%)와 50대(64%)에선 60%를 웃도는 지지가 나타났고, 60대(56%)와 70세 이상(42%)에서도 긍정 여론이 우세했다. 반면 18∼29세(45%)와 30대(47%)에선 부정 평가가 긍정 평가(20대 30%, 30대 40%)를 앞섰다. 정부가 투기 억제를 위한 주택담보대출 규제 등을 강화하면서, 자산 기반이 취약한 청년들의 ‘내 집 마련 기회 축소’에 대한 불안이 반영된 결과로 해석된다.

여당 지지율 역시 우세한 흐름을 보였다. 7∼11일 9개 광역시·도에 대구를 포함한 10개 광역시·도 지역 8039명을 대상으로 실시한 조사에서 민주당은 45%를 기록하며 국민의힘(27%)을 크게 앞섰다. 이어 개혁신당(3%), 조국혁신당(3%), 진보당(1%) 순으로 집계됐다. 중도층에서도 민주당(47%)과 국민의힘(19%) 간 격차가 컸다. 이 조사는 인천·강원·경남 7∼8일, 대전·충남 8∼9일, 경기·부산 9∼10일, 서울·대구·충북은 10∼11일에 이뤄졌다.