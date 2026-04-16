李 대통령 “어떤 상황서도 국민 지키는 나라 만들 것”

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기를 맞은 16일 현직 대통령으로서는 처음으로 기억식에 참석해 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”는 추도사를 낭독했다.
이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 ‘4·16 세월호 참사 12주기 기억식’ 추도사에서 “(국민의) 생명과 안전에 관해 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”며 이같이 밝혔다. 기억식에는 김혜경 여사와 우원식 국회의장, 여당 지도부와 시민 등 1800여명이 참석했다. 행사는 희생자 304명에 대한 묵념을 시작으로 추모 공연, 단원고 재학생의 편지글 낭독 순으로 진행됐다.
이 대통령은 추도사에서 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다”고 했다. 일부 유가족들은 추도사를 들으며 흐르는 눈물을 훔치기도 했다.
이 대통령은 “국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 우리 모두가 똑똑하게 목격했다”며 “다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다”고 말했다.
이어 “어떤 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라를 반드시 만들어 놓겠다”며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다”고 했다.
마지막으로 이 대통령은 “우리가 기억하고, 기록하고, 기리고 다짐하는 한 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것”이라며 “기억하겠다, 잊지 않겠다”라는 말로 추도사를 마무리했다.