‘보완수사권’ 찬성 45%·반대 35% [6·3 지방선거 민심지도]

<5·끝> 전국 현안 여론조사



공소청 10월 출범 앞두고 최대 쟁점

국민들 폐지보다는 존치에 무게

62% “지선·개헌 동시 투표 찬성”

중대범죄수사청(중수청)과 공소청의 10월 출범을 앞두고 보완수사권 존폐 문제를 둘러싼 진통이 계속되는 가운데 국민들은 폐지보다 존치에 무게를 두고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 보완수사권 문제가 6·3 지방선거 이후 정계 개편의 촉매가 될 수 있다는 관측이 나오는 만큼, 남은 검찰개혁 과정에 보완수사권에 대한 국민 여론이 얼마나 반영될지 주목된다.

보완수사권 문제가 6·3 지방선거 이후 정계 개편의 촉매가 될 수 있다는 관측이 나오는 만큼, 남은 검찰개혁 과정에 보완수사권에 대한 국민 여론이 얼마나 반영될지 주목된다. 사진=뉴스1

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 서울·인천·경기·강원·대전·충북·충남·부산·경남의 만 18세 이상 유권자 7234명을 대상으로 보완수사권 부여에 대한 견해를 물은 결과, 응답자의 45%가 공소청 소속 검사에게 보완수사권을 부여해야 한다고 답했다. 부여하면 안 된다고 답한 비율은 35%, 모름·응답거절은 20%였다.

검찰개혁의 ‘마지막 퍼즐’로 꼽히는 보완수사권은 경찰이 기소한 사건에 대해 필요할 경우 검사가 직접 추가로 수사할 수 있도록 하는 권한이다. 국회는 지난달 20일과 21일 본회의에서 검찰청을 대신해 수사·기소 분리 원칙에 따라 기소만 전담하는 기관인 공소청과 중대범죄 수사를 전담할 중수청을 신설하는 내용의 공소청법과 중수청법을 각각 더불어민주당 주도로 의결했다. 보완수사권 부여 여부는 6·3 지방선거 이후 논의할 예정이지만, 여권 내부에서도 이견이 분분한 상황이라 향후 당청 갈등 소재로 비화할 수 있다는 관측이 나온다. 이재명 대통령은 예외적인 보완수사권은 필요하다는 입장을 밝혔지만, 여당 내 강경파는 검찰개혁의 원칙 훼손 등을 근거로 허용할 수 없다고 맞서고 있다.



범여권이 공동으로 추진하고 있는 지방선거와 개헌 국민투표 동시 실시에 대해서는 국민 다수가 찬성하는 것으로 나타났다. 응답자의 62%는 개헌 국민투표를 지방선거와 함께 실시하는 것에 찬성한다고 답했고, 반대한다는 의견은 28%에 그쳤다.

여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.