한국판 ‘코첼라’ 만들어질까…하이브·SM·JYP·YG 합작법인 추진 중

국내 가요계 ‘빅4’ 기획사인 하이브와 SM·JYP·YG엔터테인먼트가 글로벌 K팝 페스티벌 개최를 위한 합작법인(JV) 설립을 추진한다.

이들 기획사는 16일 “K컬처 산업의 글로벌 확장을 위해 정부 대중문화교류위원회 측과 민관 협력 모델을 논의 중”이라며 “민간의 실행 영역에서 대중위 음악분과 4개사가 ‘패노미논’(Fanomenon·팬들이 일으키는 현상) 이벤트 추진을 위해 법인 설립 준비하고 있는 단계”라고 밝혔다.

이들은 “이번 합작 법인 설립 추진은 글로벌 시장에서 K팝을 포함한 K컬처의 확장 가능성을 모색하기 위한 하나의 협력 모델로 논의 중인 사안”이라며 “협력 가능성을 검토하는 단계로, 기업 간 협업 구조 검토 및 공정거래위원회 기업결합 신고 등 필요 절차를 진행하는 중”이라고 설명했다.

앞서 JYP 프로듀서인 박진영 대중문화교류위원장은 지난해 10월 대중문화교류위원회 출범식에서 ‘패노미논’이란 이름의 메가 이벤트를 한국과 전 세계에서 개최하겠다고 포부를 밝힌 바 있다. ‘패노미논’은 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 뜻하는 단어를 합쳤다.

박 위원장은 “2027년 12월부터 매년 12월 한국에서 ‘패노미논’ 페스티벌을 열고, 2028년 5월부터는 전 세계 주요 도시 돌면서 개최할 생각”이라며 미국의 대형 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’을 뛰어넘는 페스티벌을 기획하는 게 목표라고 말했다.

4대 기획사는 “초기 검토 단계에 있는 사안으로, 구체적인 사업 내용이나 운영 방식 등에 대해서는 확정된 바가 없다”며 “향후 논의 과정에서 시장 상황과 다양한 의견을 종합적으로 고려해 신중하게 결정해 나갈 것”이라고 밝혔다.