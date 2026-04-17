인문·과학 인재 251명에 장학금 10.7억 전달

대상문화재단 장학증서 수여식

대상문화재단이 ‘2026년도 장학증서 수여식 및 졸업생 축하회’를 열었다.



16일 대상문화재단에 따르면, 전날 서울 중구 웨스틴조선서울 그랜드볼룸홀에서 국내외 대학(원)생 및 중·고등학생 등 총 251명에게 10억7000여만원의 장학금을 전달했다. 국가 발전에 기여할 우수 인재를 육성하고, 학문 발전과 문화예술 진흥에 기여하기 위해 1971년 출범한 대상문화재단은 상대적으로 소외된 인문학과 기초과학, 순수과학 등 비인기 학과 대학(원)생 중심의 장학 사업을 이어오고 있다. 지금까지 장학생 1만9000여명에게 장학금 약 266억원을 지급했다.

대상문화재단, 인문·과학 인재에 장학금 전달 대상문화재단이 지난 15일 서울 중구 웨스틴조선서울 그랜드볼룸홀에서 개최한 ‘2026년도 장학증서 수여식 및 졸업생 축하회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대상문화재단은 이날 국내외 대학(원)생과 중·고등학생 등 총 251명에게 10억7000여만원의 장학금을 전달했다. 대상문화재단 제공

2008년부터는 동남아 국적 대학생들의 한국 유학 지원 사업도 전개하고, 4년 전부터 인구보건, 기후환경, 인공지능, 에너지, 배터리 등 미래산업과 문화예술, 통일 및 북한학 분야 대학원생까지로 지원 대상을 확대했다.



임창욱 대상문화재단 이사장은 “지난 56년간 장학금 지원 사업을 꾸준히 이어오며 대상그룹의 핵심 가치인 ‘존중’을 실천하고 있다”며 “앞으로도 국적을 불문하고 글로벌 인재로 성장할 인재들이 안정적인 환경에서 학업에 전념하고 각자의 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.