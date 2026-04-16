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김민정 "누구도 내 일생 대신할 수 없어" 심경고백

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배우 김민정이 숏컷 헤어를 자랑했다.

 

김민정은 16일 소셜미디어에 "숏컷LOVE"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

 

김민정. SNS 캡처
김민정. SNS 캡처

그는 "36년을 멈춤없이 해왔던 나의 직업에서 떨어져 있기. 돌아보니, 단 한 순간도 내가 온전히 선택한 적이 없네요"라고 말했다.

 

이어 "상황이 이러니까, 배우인 나는 이래야 하니까, 나와 함께하는 이들이 이렇게 얘기하니까, 보여지고 평가돼는 것들로 가득 채워져 있는 내 삶을 보겠다고 한 지가 10년이 넘었건만"이라고 했다.

 

그러면서 "갓 어린이일때부터 나 자신이고 내 삶이었던 직업에서 거리를 조금씩 넓혀가니 이제야 명확히 보여지는 것들이 있어요"라고 했다.

 

김민정은 "어떻게 인식이 이렇게나 부족했을까? 싶지만, 익숙한 것 _익숙해진다는 것_습관적인 것에는 양날의 검이 있지요"라고 했다.

 

아울러 "여러분도 자신의 삶을 사세요. 그 누구도 내 일생을 대신할 수 없어요. 굿럭"이라고 했다.

 

1982년생인 김민정은 1988년 MBC 베스트극장 '미망인'을 통해 만 6세의 나이로 데뷔했다.

 

드라마 '뉴하트', '미스터 션샤인', '국민 여러분!' 등에서 주연으로 활약하며 탄탄한 연기력을 인정받았으며, 2019년 코리아 드라마 어워즈 최우수연기상을 수상했다.

<뉴시스>

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