정원오 "용산, 홍릉, 양재, 구로·가산 4대 특구 조성해 글로벌 기업 유치”

鄭 “선거는 상대 후보가 아니라 시민의 불편과 싸우는 과정”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 “용산, 홍릉, 양재, 구로·가산 등에 4대 특구를 조성해 글로벌 기업을 유치하겠다”고 밝혔다.

정 후보는 16일 서울 중구 한국프레스센터에서 연 서울외신기자클럽 초청 간담회에서 이같이 언급한 뒤 “법인세 감면 및 가족비자 혜택을 줘서 특구에 글로벌 혁신 기업들을 유치하겠다”고 말했다. 그러면서 ‘법인세 등은 중앙정부 소관인데 협의가 가능한가’라는 질문엔 “특구법으로 풀어야 한다”며 “서울시장은 국무회의 일원이기도 하고 정부와 협력할 수 있는 여당 후보이기 때문에 시장이 되면 정부와 긴밀히 협력할 것”이라고 답변했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 16일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽(SFCC) 초청간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 후보는 이날 “시장이 되면 서울, 베이징, 도쿄 등 3국 수도 간 협력, 즉 베세토(BeSeTo) 셔틀 외교를 복원하겠다”라고도 공언했다. 서울과 베이징, 도쿄는 1990년대 ‘베세토 협력에 관한 합의’ 아래 활발히 교류하며 2010년대까지도 연대 분위기를 이어왔다. 하지만 급변하는 국제 정세에 코로나사태까지 맞물리면서 최근 몇 년간 교류가 주춤한 모양새다.

정 후보는 베세토 협력을 통해 “서울을 K컬처 수도이자 한·중·일 콘텐츠 플랫폼 도시로 부상시키겠다”며 “기후·탄소중립 도시 연대, 즉 베세토의 ‘그린시티 연대’도 추진하겠다”고 말했다.

서울시 차원의 대북 관계 설정과 관련한 질문엔 “서울과 평양이 많은 교류를 과거에 해왔고, 서울시에 교류협력기금 등이 존재하고 있다”며 “여건이 된다면 그런 부분들이 좀 실현되면 좋겠다”고 답변했다.

정 후보는 서울퀴어문화축제에 서울광장 사용을 허가할지에 관한 질문엔 “현재 서울광장 사용은 모든 시민에게 기회가 제공돼 있고, 신청 뒤 절차에 따라 진행되는 것으로 안다”며 “불허되고, 사용하지 못하고 있는 데에 차별이 있는 것인지 정확히 파악하고 있지 못하다. 왜냐하면 그게(사유가) 공개가 되고 있지 않아서”라고 답했다. 이어 “시장이 되면 그 부분에 대해서 한 번 보겠다. 모든 시민들에게 공평한 기회가 주어져야 한다”며 “모든 시민에겐 동등한 권리가 있단 차원에서 답변드린다”고 덧붙였다.

앞서 2023∼2024년 서울시는 축제 주최 측의 서울광장 사용 신청을 불허한 바 있다. 지난해에도 축제는 중구 남대문 일대에서 열렸다.

그는 “12년간 성동구청장으로 일하며 깨달은 것이 있다. 행정의 출발은 언제나 주민의 목소리라는 것”이라며 “거창한 구호가 아니라 생활 속 불편 하나, 숙원 사업하나를 해결하는 데에서 신뢰가 생기고, 도시의 변화도 시작됐다”고 말했다. 이어 “이번 서울시장 선거에도 그 방식을 이어가고 있다”며 “이번 선거는 상대 후보와 싸우는 게 아니라 시민의 불편과 싸우는 과정”이라고 강조했다.